Creșterea salariului minim, blocată în negocierile din coaliție. Sindicatele îi cer lui Nicușor Dan să intervină

17-12-2025 | 13:07
Nicușor Dan
Sindicaliștii anunță organizarea unei manifestaţii publice joi, pentru a solicita implicarea Preşedinţiei în medierea conflictului dintre confederaţiile sindicale şi Guvern pe tema salariului minim.

Anunțul sindicaliștilor vine în contextul în care coaliţia trebuie să discute, miercuri, şi despre câteva teme la care nu s-a ajuns încă un acord, precum majorarea salariului minim de la 1 ianuarie 2026 şi tăierea salariilor în administraţia centrală, sau liminarea impozitului pe solarii. Şi bugetul pe 2026, care ar urma să fie finalizat abia la începutul anului, este un subiect de dispută în coaliţie.

”Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA", Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România – Frăţia, Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR) şi Confederaţia Sindicală Naţională MERIDIAN anunţă organizarea unei manifestaţii publice mâine, 18.12.2025, în intervalul 11:00–13:00, în Piaţa Leu. Această manifestaţie are ca scop solicitarea implicării Preşedinţiei României în medierea conflictului social major existent între confederaţiile sindicale şi Guvernul României, în contextul degradării accelerate a condiţiilor de muncă şi de trai pentru milioane de cetăţeni”, transmit sindicaliştii.

Aceştia solicită preşedintelui: declanşarea imediată a procedurii constituţionale de mediere, conform art. 80 alin. (2) din Constituţie şi stabilirea unui cadru oficial de dialog real între preşedintele României, Guvern şi confederaţiile sindicale reprezentative.

Revendicările prioritare sunt: creşterea salariului minim garantat în plată, în conformitate cu standardele europene; protejarea puterii reale de cumpărare a lucrătorilor; asigurarea unor condiţii decente de muncă în sectoarele public şi privat.

protest cartel alfa
Sindicatele îi cer lui Ilie Bolojan să crească salariul minim: Reducerea deficitului se face prin sacrificarea cetățenilor

”Vom ieşi în stradă pentru a transmite că nu mai acceptăm lipsa de dialog, austeritatea impusă fără consultare şi dispreţul faţă de munca cinstită. Dorim soluţii concrete, juste şi imediate, prin mecanismele constituţionale prevăzute de lege”, spun sindicaliştii.

Sursa: News.ro

