Nicuşor Dan a felicitat-o pe preşedinta aleasă a Irlandei: „Aştept să colaborăm”

Preşedintele Nicuşor Dan a felicitat-o, duminică, pe preşedinta aleasă a Irlandei, menţionând comunitatea română din această ţară.

„Transmit felicitări doamnei Catherine Connolly pentru alegerea sa ca preşedintă a Irlandei. Sunt deschis la colaborarea noastră la nivel bilateral şi european, având ca bază legăturile excelente dintre ţările noastre şi relaţiile promovate de comunitatea română din Irlanda", a transmis şeful statului pe platforma X.

Congratulations to Catherine Connoly on her election as President of Ireland. I am looking forward to working together to develop our bilateral and European cooperation, building upon our countries' excellent relations and the links fostered by the Romanian community in Ireland.… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 26, 2025

Catherine Connolly are 68 de ani

Candidata independentă de stânga Catherine Connolly va deveni al 10-lea președinte al Irlandei, după ce a câștigat alegerile cu o victorie zdrobitoare.

Rezultatele oficiale au arătat un puternic sprijin al alegătorilor pentru Connolly în calitate de președinte, o funcție care este în mare parte ”ceremonială” în Irlanda, notează Euronews.

Ea a obținut 63% din voturile de primă preferință, odată excluse voturile nule, comparativ cu 29% pentru rivala sa Heather Humphreys, din partidul de centru-dreapta Fine Gael.

Connolly, în vârstă de 68 de ani, a declarat sâmbătă seara la Castelul Dublin că va promova diversitatea și va fi o voce pentru pace și una care „se bazează pe politica noastră de neutralitate”.

„Voi fi o președintă incluzivă pentru voi toți și consider acest lucru o onoare absolută”, a spus ea.

