O candidată independentă de stânga a câștigat alegerile prezidențiale din Irlanda. Catherine Connolly are 68 de ani

26-10-2025 | 16:31
Catherine Connolly
Getty

Candidata independentă de stânga Catherine Connolly va deveni al 10-lea președinte al Irlandei, după ce a câștigat alegerile cu o victorie zdrobitoare.

Cristian Matei

Rezultatele oficiale au arătat un puternic sprijin al alegătorilor pentru Connolly în calitate de președinte, o funcție care este în mare parte ”ceremonială” în Irlanda, notează Euronews.

Ea a obținut 63% din voturile de primă preferință, odată excluse voturile nule, comparativ cu 29% pentru rivala sa Heather Humphreys, din partidul de centru-dreapta Fine Gael.

Connolly, în vârstă de 68 de ani, a declarat sâmbătă seara la Castelul Dublin că va promova diversitatea și va fi o voce pentru pace și una care „se bazează pe politica noastră de neutralitate”.

„Voi fi o președintă incluzivă pentru voi toți și consider acest lucru o onoare absolută”, a spus ea.

protestele din ballymena
Record istoric de infracțiuni rasiale în Irlanda de Nord, cu o creștere anuală de aproape 50%. Sunt implicați și românii

Humphreys a recunoscut că a pierdut sâmbătă, înainte ca numărarea voturilor să fie finalizată.

Connolly, fost avocat care ocupă funcția de parlamentar din 2016, a criticat deschis Israelul pentru războiul din Gaza. Ea a avertizat, de asemenea, împotriva „militarizării” crescânde a Uniunii Europene în urma invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

Irlanda are o tradiție de neutralitate militară, dar criticii săi au afirmat că riscă să îndepărteze aliații țării.

Connolly îi va succeda lui Michael D. Higgins, care este președinte din 2011, după ce a îndeplinit cele două mandate maxime de șapte ani. Ea va fi al zecelea președinte al Irlandei și a treia femeie care ocupă această funcție.

Politicianul a obținut sprijinul unei serii de partide de stânga, printre care Sinn Féin, Partidul Laburist și Social-Democrații.

Sâmbătă, prim-ministrul Micheál Martin a felicitat-o pe Connolly pentru „victoria sa electorală foarte categorică”. El a declarat că așteaptă cu nerăbdare să colaboreze cu noua președintă, întrucât „Irlanda continuă să joace un rol semnificativ pe scena mondială și așteptăm cu interes să găzduim președinția UE în a doua jumătate a anului 2026”.

Președinții irlandezi reprezintă țara pe scena mondială, găzduiesc șefii de stat în vizită și joacă un rol constituțional important, dar nu au puteri executive, cum ar fi elaborarea de legi sau politici - la fel ca în România.

Cu toate acestea, partidele de stânga au sărbătorit rezultatele ca pe o schimbare semnificativă în politica irlandeză.

Am văzut o adevărată dorință de schimbare pe care Catherine o reprezintă”, a declarat liderul Partidului Laburist, Ivana Bacik. „Credem că acest lucru înseamnă cu adevărat că este posibil un nou tip de politică, că acum putem realiza ambiția despre care am vorbit acum un an: perspectiva reală a unui guvern condus de centrul-stânga după următoarele alegeri generale”.

Connolly și Humphreys au fost singurii candidați după ce Jim Gavin, candidatul partidului Fianna Fail al lui Martin, s-a retras din cursă cu trei săptămâni înainte de alegeri, din cauza unei dispute financiare vechi.

Martin, care conduce guvernul Irlandei, l-a susținut personal pe Gavin ca candidat la președinție. Deși Gavin a încetat campania electorală, numele său a rămas pe buletinul de vot din cauza retragerii sale târzii din cursă. El a obținut 7% din voturile de primă preferință.

Alții – printre care muzicianul Bob Geldof și fostul campion de arte marțiale mixte Conor McGregor – și-au exprimat dorința de a candida la președinție, dar nu au reușit să obțină suficient sprijin pentru a fi nominalizați.

Comisia electorală a declarat sâmbătă că a existat un număr „semnificativ mai mare decât în mod normal” de buletine de vot anulate și că „va fi în mod clar nevoie de o reflecție mai profundă și mai aprofundată” asupra nemulțumirii alegătorilor.

Simon Harris, vicepremierul, a declarat că buletinele de vot anulate arată „numărul de persoane din Irlanda care se simt în mod clar nemulțumite sau deconectate de politică”. El a spus că oficialii vor analiza posibilitatea modificării pragului necesar pentru a obține o nominalizare la viitoarele alegeri prezidențiale.

Aproximativ 46% din cei 3,6 milioane de alegători cu drept de vot s-au prezentat la urne. La nivel național, au fost înregistrate aproape 214.000 de buletine de vot nule, ceea ce reprezintă o creștere de zece ori față de ultimele alegeri prezidențiale din 2018.

Sursa: Euronews

Mii de oameni, la slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale. Cea mai mare biserică ortodoxă din lume, inaugurată
Stiri actuale
Mii de oameni, la slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale. Cea mai mare biserică ortodoxă din lume, inaugurată

Este zi de sărbătoare în Capitală. Duminică, în sunetul celui mai mare clopot din lume, a fost sfințită pictura Catedralei Naționale. 

Moment inedit la sosirea lui Donald Trump în Malaezia. Președintele a dansat alături de localnici pe aeroport. VIDEO
Stiri actuale
Moment inedit la sosirea lui Donald Trump în Malaezia. Președintele a dansat alături de localnici pe aeroport. VIDEO

Donald Trump a sosit duminică în Malaezia pentru summitul ASEAN, unde va superviza semnarea unui acord de încetare a focului între Thailanda și Cambodgia.

Un bărbat distribuia ziare legionare la sfințirea Catedralei Neamului. Ce a urmat
Stiri actuale
Un bărbat distribuia ziare legionare la sfințirea Catedralei Neamului. Ce a urmat

Jandarmii au depistat, duminică, în jurul orei 10:30, un bărbat în timp ce distribuia cetăţenilor ziare în care apăreau referiri la Mişcarea Legionară.

