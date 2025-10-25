Nicușor Dan, la Ziua Armatei: Nu este suficient să te bați cu pumnii în piept că vrei pace, trebuie să fii responsabil VIDEO

Preşedintele Nicuşor Dan, a declarat, sâmbătă, la Iaşi, că modernizarea Armatei Române este o prioritate, punctând că nu e suficient să spui că vrei pace, ci trebuie să fii responsabil, să te pregăteşti ca să descurajezi războiul.

"Sărbătorim azi Armata Română, o instituţie fără de care suveranitatea independenţa, unitatea naţională, integritatea nu ar fi protejate corespunzător. Pentru că România este unde este azi, pentru că nişte oameni s-au jertfit în războaie pentru independenţă pentru reîntregirea sa naţională, România este protejată azi pentru că are nişte parteneri şi are aceşti parteneri pentru că în perioada recentă nişte soldaţi ai Armatei Române au luptat în teatre de operaţii. Îi cinstim azi pe cei care s-au jertfit pe câmpul de luptă, îi cinstim, de asemenea, pe veteranii de război.

Traversăm o perioadă complicată geopolitic, traversăm o perioadă în care constatăm că pacea nu este un dat, nu este suficient să te baţi cu pumnii în piept să spui că vrei pace; trebuie să fii responsabil ca să ai pace. Şi asta înseamnă că trebuie să te pregăteşti, ca să ai pace trebuie să te pregăteşti ca să descurajezi războiul. De aceea, modernizarea Armatei Române este o prioritate a acestor momente şi de aceea România investeşte în modernizarea armatei române", a spus preşedintele Nicuşor Dan.

”Instituția Armatei este cea mai apreciată instituție din România”

El a precizat că România va aloca fonduri pentru ca Armata să fie pregătită.

"Vom fi suficient de inteligenţi pentru ca aceste fonduri pe care le alocăm să meargă şi în industria naţională de apărare, să dezvolte această industrie şi implicit să aducă locuri de muncă pentru economia naţională", a adăugat şeful statului.

Preşedintele a arătat că în Armată există profesionalism şi profesionişti.

"Este o regulă în societate, tot timpul oamenii au dreptate. Prin faptul că, în toate sondajele de opinie, instituţia Armatei este cea mai apreciată instituţie din România, înseamnă că în interiorul Armatei găsim profesionalism şi profesionişti", a susţinut Nicuşor Dan.

Preşedintele Nicuşor Dan a participat, sâmbătă, la ceremonia militară şi religioasă organizată, la Iaşi, de Brigada 15 Mecanizată "Podu Înalt", cu ocazia Ziua Armatei României.

