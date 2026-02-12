Precizările au venit după ce preşedintele a fost întrebat în ce măsură consideră că este oportună începerea unei discuţii serioase despre adoptarea monedei unice.

"Trecerea României la euro e benefică. Cu cât economia ta este mai integrată într-o economie care permite firme care se desfăşoară pe spaţii mai largi, cu atât firmele acelea vor fi mai productive. Cu atât mai mult, vei avea locuri de muncă bine plătite în ţara ta. Condiţiile sunt însă cele pe care le cunoaştem. Ca să aderi la moneda euro trebuie - şi pe deficit, şi pe datorie - să intri în nişte indicatori în care noi putem să ne propunem să fim într-un orizont de trei-patru ani de acum încolo", a declarat preşedintele, după reuniunea informală a liderilor Consiliului European, desfăşurată la Castelul Alden-Biesen din Regatul Belgiei.