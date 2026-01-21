În acest moment, doar Cehia îndeplinește toate criteriile de convergență, precum stabilitatea prețurilor, nivelul ratelor dobânzilor pe termen lung, precum și criteriile de la Maastricht privind datoria publică și deficitul bugetar, arată Erste Group într-o analiză.

În celelalte țări (Ungaria, Polonia și România), evoluția inflației și a ratelor dobânzilor, precum și poziția fiscală rămân principalele provocări pe drumul către adoptarea monedei euro. Deși Polonia și România respectă încă limita de 60% a datoriei publice raportate la PIB, traiectoria ascendentă sugerează că acest lucru s-ar putea schimba în viitorul apropiat.

Niciuna dintre aceste țări nu participă în prezent la mecanismul ERM II. Înainte de intrarea în ERM II, este necesară stabilirea unei cooperări strânse cu Uniunea Bancară. Astfel, factori instituționali și specifici sectorului bancar au fost adăugați, de facto, la criteriile de evaluare. Croației i-au fost necesari aproximativ patru ani pentru a adera la zona euro după ce a solicitat cooperarea cu Uniunea Bancară. Bulgaria a cerut această cooperare încă din 2018 și a devenit membră a zonei euro abia acum. Acest calendar sugerează că, dacă vreuna dintre țările din Europa Centrală și de Est ia în calcul aderarea la zona euro în următorul deceniu, solicitarea cooperării cu Uniunea Bancară ar trebui făcută cât mai curând.

În timp ce Cehia pare cea mai pregătită din punct de vedere tehnic, Ungaria și România sunt cele mai dornice să adopte moneda unică.

Sentimentul populației față de aderarea la zona euro

Aproximativ 70% din populația Ungariei și României este favorabilă introducerii monedei euro, comparativ cu mai puțin de jumătate în Cehia și Polonia. Totuși, în prezent, doar 25% dintre cehi, polonezi și români consideră că euro va fi introdus în următorii cinci ani. În România, această pondere este ceva mai ridicată.

În toate țările din Europa Centrală și de Est, doar 20%–30% dintre respondenții Eurobarometru 2025 sunt convinși că țara lor este pregătită să adere la zona euro. Cu toate acestea, din perspectiva convergenței prețurilor și veniturilor, Cehia, Ungaria, Polonia și România sunt mai dezvoltate decât majoritatea statelor care au intrat anterior în mecanismul ERM II.

Inflația rămâne cea mai mare temere legată de adoptarea monedei euro. Aproximativ două treimi dintre cehi și polonezi se așteaptă la creșteri de prețuri (Eurobarometru 2025). Cehii, polonezii și românii sunt îngrijorați și de posibile practici abuzive de stabilire a prețurilor în perioada de conversie. În schimb, jumătate dintre unguri se așteaptă ca adoptarea euro să contribuie la stabilitatea prețurilor. Ungaria este, de asemenea, țara care se teme cel mai puțin de pierderea controlului asupra politicii economice.

Pierderea unei politici monetare independente este menționată frecvent drept unul dintre principalele costuri ale aderării la zona euro. Pe de altă parte, îmbunătățirea ratingurilor de țară și comprimarea spread-urilor sunt adesea asociate cu apartenența la zona euro. De exemplu, Croația și Slovacia au beneficiat de îmbunătățiri ale ratingurilor chiar înainte de intrarea în zona euro. Convergența semnificativă a ratelor dobânzilor către nivelurile de bază din zona euro reduce costurile de finanțare.

România și Polonia, cu cele mai mari deficite din UE

Potrivit bazei de date AMECO și prognozelor Comisia Europeană pentru 2025, doar Cehia ar respecta criteriul de la Maastricht privind deficitul bugetar (sub -3% din PIB). Ungaria, Polonia și România depășesc vizibil limita de 3% din PIB.

De fapt, România și Polonia au cele mai mari deficite bugetare din întreaga Uniune Europeană, iar în 2026 se preconizează puține schimbări. În prezent, toate cele trei țări se află sub procedura de deficit excesiv, iar doar Ungaria ar urma să iasă din această situație până în 2026.

Ratele dobânzilor pe termen lung rămân ridicate în regiune

La fel ca în cazul inflației, criteriul privind ratele dobânzilor pe termen lung nu este îndeplinit de majoritatea țărilor din Europa Centrală și de Est. Cehia este din nou singura excepție, unde media pe 12 luni se situează ușor sub pragul de referință.

Cehia este și țara cu cel mai bun rating din regiune, în timp ce Ungaria și România se află la limita inferioară a categoriei „investment grade”. Această situație se reflectă în evaluarea riscului de țară și în primele de dobândă.

Sunt suficient de dezvoltate țările din ECE pentru a intra în zona euro?

Deși îndeplinirea criteriilor de la Maastricht poate fi dificilă pe termen scurt, în contextul șocurilor succesive (pandemia, războiul din Ucraina și valul inflaționist), analiza nivelului de dezvoltare și a convergenței veniturilor și prețurilor este încurajatoare, mai ales pentru Cehia.

Raportat la nivelul actual de dezvoltare al Cehiei, doar Slovenia și Cipru aveau un grad mai ridicat de convergență la momentul intrării în ERM II. Totuși, și Ungaria, Polonia și România sunt mai dezvoltate decât majoritatea statelor care au intrat anterior în acest mecanism.

Argumente economice, temeri și așteptări

Argumentul economic central este că aderarea la o uniune monetară elimină riscul valutar, reduce costurile de tranzacție și crește transparența prețurilor. Cadrul fiscal și monetar comun ar trebui, în principiu, să funcționeze ca un ancoraj pentru politici responsabile, susținând încrederea investitorilor și reducând costurile de finanțare și primele de risc. Inflația rămâne principala temere: aproximativ două treimi dintre cehi și polonezi se așteaptă la creșteri de prețuri. Îngrijorările privind stabilirea abuzivă a prețurilor în perioada de conversie sunt deosebit de ridicate în Polonia, dar sunt semnificative și în celelalte țări. Pierderea politicii monetare independente și a flexibilității instrumentelor de transmisie monetară este percepută ca un cost al accesului la condiții de finanțare mai favorabile. Aproximativ 40% dintre cehi și polonezi și doar 25% dintre unguri se tem de pierderea controlului asupra politicii economice. Pentru jumătate din populația Cehiei, Poloniei și României, adoptarea euro ar însemna și o pierdere parțială a identității naționale.

În concluzie, Cehia este cea mai pregătită din punct de vedere tehnic, în timp ce Ungaria și România sunt cele mai favorabile politic și social adoptării monedei euro, însă provocările fiscale și inflaționiste rămân decisive pentru calendarul aderării.