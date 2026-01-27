Motivele țin de dezechilibrele economice. Cu un deficit bugetar uriaș, inflație mare și o datorie publică în creștere, suntem tot mai departe de condițiile necesare.

Într-un sondaj intern, analiștii financiari CFA România au estimat că am putea intra în zona euro în cel puțin 13 ani. În 2024, răspunsul era 11 ani.

Ce ne arată cifrele

Corespondent ȘtirileProTV: Ne îndepărtăm de o posibilă aderare la zona euro, în primul rând din cauza deficitului bugetar. Am terminat anul cu un deficit de 7,7%, în condițiile în care ar trebui să fie sub 3%. Inflația se apropie acum de 10%, când ar trebui să fie mult mai mică, apropiată de a celor mai stabile țări membre ale Uniunii Europene. Deși momentan respectăm criteriul privind datoria publică, adică avem sub 60% din PIB, analiștii estimează că vom ajunge la 61% în următorul an, deci probabil nu vom mai îndeplini nici această condiție.

Iar ratele de dobândă la care se împrumută Guvernul sunt de asemenea printre cele mai mari.

Îndeplineam condițiile acum aproximativ 10 ani, însă politica fiscală a continuat să se îndepărteze, de atunci.

Adrian Codîrlași, președinte CFA România: Noi nu suntem acolo și nici nu vom fi acolo pentru că ne-am asumat undeva în 7 ani să ne reducem deficitul sub 3%. Nu avem cum să îndeplinim aceste condiții prea curând și cred că nici Guvernul, guvernele în general nu vor să intrăm în zona euro pentru că presupune un deficit redus. Ceea ce noi nu vrem și iarăși dacă am fi în zona euro nu s-ar aplica politicile aplicate în trecut, și anume prin inflație să corectăm dezechilibrele macroeconomice. În zona euro un guvern nu poate genera inflație, și iarăși foarte important, nu poate tipări bani.

Avantajele aderării la zona euro țin, așadar, în primul rând de responsabilitate fiscală. Apoi, pe termen lung, euro înseamnă inflație redusă și creștere economică, iar cei care au economii au banii protejați.

După ce Bulgaria a aderat în ianuarie la euro, dintre țările din regiune, doar Cehia îndeplinește toate criteriile necesare, potrivit unui raport recent ERSTE.

