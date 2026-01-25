Domanski a susţinut că argumentele pentru adoptarea monedei unice au slăbit, deoarece Polonia înregistrează o creştere mai rapidă decât majoritatea economiilor blocului comunitar.

Statele membre ale Uniunii Europene sunt obligate să adopte euro odată ce sunt îndeplinite anumite criterii.

„Economia noastră are acum performanţe clar mai bune decât majoritatea ţărilor care au adoptat euro”, a spus Domanski.

„Avem tot mai multe date, studii şi argumente pentru a păstra zlotul polonez”, a adăugat el.

Bulgaria a fost ultimul stat care a trecut în zona euro la 1 ianuarie 2026, devenind a 21-a ţară care a ales moneda unică europeană, la aproape douăzeci de ani de la aderarea la Uniunea Europeană.

