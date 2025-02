Nicu Ştefănuţă: Demersurile pentru suspendarea lui Iohannis au creat mai mult haos decât stabilitate

Demersurile pentru suspendarea lui Klaus Iohannis din funcţia de preşedinte al României au adus mai mult haos decât stabilitate şi consider că ţara noastră nu avea nevoie de o criză politică în plus.

Declarația a fost făcută miercuri de eurodeputatul român Nicu Ştefănuţă, vicepreşedinte al Parlamentului European, într-o întâlnire cu un grup de jurnalişti români la Strasbourg.

''În privinţa evenimentelor politice privind demersurile pentru suspendare (a lui Klaus Iohannis din funcţia de preşedinte, n.red.), eu nu le separ de demisie, pentru că cele două chestiuni sunt legate între ele. Consider că demersurile pentru suspendare au creat mai mult haos decât stabilitate şi că România nu avea nevoie de o criză politică în plus. Pe plan internaţional, am fost întrebat de la cel mai înalt nivel, într-un limbaj foarte colorat, ce se întâmplă în România. În orice caz, aceste demersuri nu creează mai multă stabilitate, ci ele întăresc extrema dreaptă, care 'îşi doreşte mai mult sânge' '', a spus eurodeputatul ales independent şi afiliat grupului Verzilor din Parlamentul European.

Klaus Iohannis şi-a încheiat, miercuri, mandatul de preşedinte al României, iar Ilie Bolojan a preluat funcţia de preşedinte interimar.

Iohannis şi-a dat luni demisia din funcţie, în contextul în care în Parlament se pusese în mişcare procedura de suspendare a lui din calitatea de şef al statului. El a susţinut că procedura de suspendare ar duce România în criză şi ''nu va înţelege absolut nimeni ce rost are un astfel de demers, când preşedintele în funcţie va pleca oricum''.

Curtea Constituţională a constatat, marţi, vacantarea funcţiei de preşedinte al României şi a stabilit ca Ilie Bolojan, preşedinte al Senatului, să preia din 12 februarie interimatul la Palatul Cotroceni. Ilie Bolojan va asigura interimatul la Palatul Cotroceni până în luna mai. Pe 4 mai va fi organizat primul tur al alegerilor prezidenţiale, iar al doilea pe 18 mai.

