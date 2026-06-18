"În acest moment, vin cei de la PNL şi spun, domnule, hai să votăm un guvern minoritar PNL. Nu sunt de acord. Cu ce voturi trece? În acest moment, în Parlament avem, dacă vreţi, o împărţire aproape egală în trei forţe, să spunem, trei grupuri mari politice. Pe de o parte PSD, pe de o altă parte PNL, USR şi UDMR şi pe de o altă parte grupul suveraniştilor. Nu se poate altcumva să faci majorităţi", a declarat Sorin Grindeanu, potrivit News.ro.

Grindeanu a precizat că în acest moment se poate face o majoritate refăcând fosta coaliţie, ajungând la peste 300 de voturi.

"Nici PNL-USR nu poate să facă majoritate fără PSD. Da? Nici PSD, dacă e să excludem celelalte, nu poate să facă majoritate fără PNL-USR. Aşa că aceste lucruri, de la mine n-aţi auzit vreodată, de la ceilalţi aţi auzit că ei nu mai fac majorităţi cu PSD-ul. Dar cu cine fac? Întrebarea mea este cu cine fac?", a mai spus liderul PSD.

Premierul desemnat, Adrian Veştea, ar fi trebuit depună joi, 18 iunie, la Parlament, programul de guvernare şi lista noului Cabinet, însă UDMR și USR au transmis că nu îi vor susține guvernul, iar din rândurile PNL poate strânge doar o parte a voturilor parlamentarilor