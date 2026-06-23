"Eu vreau să-l felicit pe Adrian Veştea că a acceptat să intre în această bătălie, că e un om responsabil, un om care a dorit binele, un om care doreşte binele, nu vreau să vorbesc la trecut. Un om care îşi doreşte ca România să aibă ceea ce cred că îşi doreşte orice om de bună credinţă, un guvern stabil care să facă politici publice pentru români, astfel încât să nu intrăm într-o zonă de derapaj economic. Sigur că sunt alţii care în acest moment nici nu au fost prezenţi unii dintre ei la vot, stând pe funcţii, fac pe moraliştii. Dar nu e treaba mea să-i judec, e treaba românilor, este treaba românilor să-i judece pe fiecare dintre cei care în acest moment pun mai presus funcţiile lor personale decât binele românilor", a declarat Grindeanu presei, la Palatul Parlamentului.

El a fost întrebat dacă va merge la consultări cu preşedintele Nicuşor Dan, în contextul în care fostul secretar general al PSD, Paul Stănescu, îl vrea la Palatul Victoria.

"Dacă mă cheamă domnul preşedinte, o să merg. PSD, v-am spus de la început, nu fuge de o asemenea propunere. În PSD este democraţie. Fiecare dintre membri, aşa cum aţi văzut, poate să emită părerile, dar într-un final PSD acţionează ca o echipă, iar deciziile le luăm împreună. Dacă preşedintele ne va chema mâine, şi eu cred că în zilele următoare, destul de repede va face acest lucru, Partidul Social Democrat nu fuge de această responsabilitate", a răspuns preşedintele PSD.

Sorin Grindeanu a menţionat că este evident "că ne aflăm cu un pas mai aproape de anticipate" după respingerea de către Parlament a guvernului lui Adrian Veştea.

Totodată, el a subliniat că PSD nu va vota un guvern minoritar alcătuit din PNL, USR şi UDMR.

"Dacă, urmare a consultărilor de la Cotroceni, preşedintele va acorda PSD acest mandat, o să vedem în ce formulă vom veni în faţa Parlamentului, dar vă mai spun o dată, PSD nu fuge de această responsabilitate. (...) Într-un final cred că le va veni mintea de pe urmă şi celor care, unii dintre ei, azi au lipsit, alţii au ales să nu voteze, le va veni mintea din urmă să voteze un guvern, fiindcă România are nevoie de un guvern stabil. Nu are nevoia PSD, nu are nevoie Nicuşor Dan, are nevoie România de un asemenea guvern. Eu vă spun că în scurt timp acest lucru ar trebui să se întâmple, într-o formulă care ar trebui să fie discutată zilele următoare şi să se vină rapid în faţa Parlamentului cu o nouă formulă", a mai afirmat Sorin Grindeanu.