Liderul PSD a făcut aceste declarații după o întâlnire pe care a avut-o cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene, cărora le-a transmis - mai spune el - faptul că PSD nu a avut niciun fel de înțelegere post-moțiune cu AUR ”și lucrul acesta se dovedește” în prezent.

Întrebat de jurnaliști dacă ar accepta o discuție față în față cu Ilie Bolojan, mediată de președintele Nicușor Dan, Grindeanu a spus că nu va accepta o refacere a coaliției de guvernare cu Ilie Bolojan.

”Eu nu am orgolii atâta timp - și nu am, din această perspectivă - dacă pentru România se va găsi o soluție potrivită, atâta timp cât acea soluție înseamnă o refacere a coaliției fără Ilie Bolojan”, a spus liderul PSD.

Grindeanu: Un Guvern minoritar PSD-UDMR ”nu-i o variantă pe care să mi-o doresc”

Cât despre varianta ”de compromis” a unui Guvern minoritar PSD-UDMR, Grindeanu afirmă că nu și-o dorește.

Sorin Grindeanu: ”Nu-i o variantă pe care să mi-o doresc și știți acest lucru. N-am spus că e o variantă de dorit, chiar dacă PSD-ul este cel care formează acel guvern minoritar sau sunt alții care formează acel guvern minoritar. Dar pare în acest moment că e un scenariu care poate fi luat în calcul. O să vedem și o să vedem ce ne spune președintele.”

Reporter: Se poate veni cu un guvern de avarie, domnule Grindeanu?

Sorin Grindeanu: ”Mi-aș dori, și am spus și în sală, ambasadorilor, mi-aș dori mai degrabă să existe un guvern stabil, decât unul rapid. Chiar dacă mai stăm o săptămână, găsirea unei variante stabile e de dorit versus o variantă rapidă și care oferă un soi de instabilitate. Deci, dacă ar fi să spunem, din perspectiva noastră, e de dorit sigur o variantă stabilă”.

Varianta Sorin Grindeanu (din nou) premier al României

Președintele PSD a mai fost întrebat dacă ar accepta funcția de premier al României, deși nu este clar cu ce susținere în Parlament. El afirmă că ... nu ar refuza.

Reporter: Poate un guvern din care face parte PSD să-l aibă pe Sorin Grindeanu premier?

Sorin Grindeanu: ”Eu am văzut în aceste zile tot felul de abordări, i-am învățat pe colegii mei, eu și ceilalți din conducere, în ultimul an, ca deciziile în partid să le luăm lărgit. În același mod se va lua decizia legată de drumul pe care merge PSD și de această dată. Că e opoziție, când avem scenariile clare în față, că e guvern minoritar, că e parte dintr-o coaliție unde PSD-ul nu are prim-ministru. În același mod vom lua decizia. Deci, ar fi o anticipare pe care nu doresc să o facem în acest moment.”

Reporter: Veți refuza funcția de premier?

Sorin Grindeanu: ”Am mai răspuns la această chestiune. Dacă există această propunere, dacă ai mei colegi consideră că eu sunt cel mai potrivit, nu refuz nimic.”

Sorin Grindeanu a mai ocupat funcția de premier al României, până când a fost demis de propriul partid

În 2017, Sorin Grindeanu a ocupat funcția de premier al României, timp de câteva luni, până când a fost demis de propriul partid, PSD, care la acea vreme era condus de Liviu Dragnea, pe motiv că nu îndeplinise la virgulă programul de guvernare.

În acele zile, Liviu Dragnea şi apropiaţii săi l-au acuzat pe Grindeanu că ar fi omul serviciilor şi că s-a apropiat prea mult de președintele Klaus Iohannis.

La începutul mandatului său de prim-ministru, Grindeanu s-a confruntat cu proteste în toată țara după ce guvernul său a propus un proiect de ordonanță privind grațierea anumitor infracțiuni comise și modificarea Codului penal al României pentru a dezincrimina abuzul de putere.