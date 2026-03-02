Horoscop - Marte în zodia Pești, din 2 martie 2026. Cum trec zodiile peste această perioadă plină conflicte și tensiuni

Pe de o parte oferă un entuziasm debordant, pe de alta, predispune ușor la conflicte, tensiuni și decizii luate la risc.

Întâlnirea dintre energia dinamică a lui Marte și sensibilitatea Peștilor creează un contrast. Din acest motiv, pe parcursul tranzitului lui Marte în Pești, vom lăsa logica deoparte și vom acționa ghidați mai mult de instinct. Astfel, registrul astral poate aduce momente de confuzie, dezamăgiri trecătoare și un disconfort interior pe care cu greu îl vom putea explica rațional.

De asemenea, în Pești, energia lui Marte scoate la iveală nemulțumiri ascunse și secrete. Pe de altă parte, devenim mult mai empatici și simțim nevoia reală de a-i ajuta necondiționat pe cei din jur.

Cum influențează tranzitul lui Marte în Pești fiecare semn zodiacal:

Berbec/ Ascendent în Berbec

Tranzitul lui Marte în Pești activează direct zona subconștientului pentru nativii Berbec, reactivând amintiri și neliniști din trecut. Astfel, până pe 9 aprilie, urmează o perioadă de analiză personală și introspecție. Berbecii vor fi mult mai atenți la propriile stări emoționale, încercând să obțină acea stabilitate mentală de care au nevoie pentru a rezolva eficient problemele de zi cu zi.

Taur/ Ascendent în Taur

Tranzitul lui Marte prin zodia Peștilor le activează nativilor sectorul social, aducând un plus de dinamism în grupul de prieteni și în planurile profesionale. În această perioadă, Taurii vor căuta compania persoanelor care au aceleași obiective și principii de viață. La locul de muncă, nativii devin mai flexibili. Pentru a se asigura că proiectele au succes, nativii vor fi mult mai dispuși să facă compromisuri.

Gemeni/ Ascendent în Gemeni

Tranzitul lui Marte în Pești dinamizează sectorul profesional al Gemenilor, concentrând atenția asupra carierei și statutului social. În următoarele cinci săptămâni, nativii depun eforturi considerabile pentru proiecte importante care îi pot propulsa profesional sau să-și extindă colaborările. Totuși, în cazul unor propuneri noi, este absolut necesară o verificare atentă a contractelor. Orice clauză neclară trebuie lămurită înainte de semnare pentru a evita complicațiile.

Rac/ Ascendent în Rac

Reevaluarea modului de gândire și convingerilor personale devine o prioritate pentru Raci sub influența lui Marte în Pești. Tranzitul activează totodată zona perfecționării profesionale, schimburilor de experiență și deplasărilor externe. Astrele le recomandă nativilor să fie extrem de selectivi cu proiectele pe care le acceptă. Pentru a nu greși, este necesar să renunțe la acțiunile impulsive și să analizeze rațional orice propunere înainte de a se implica pe termen lung.

Leu/ Ascendent în Leu

Tranzitul lui Marte în Pești îi ajută pe Lei să clarifice situații financiare complicate, precum datoriile, investițiile și resursele administrate împreună cu partenerul. Totodată, viața intimă devine o prioritate. În perioada următoare, calculele stricte nu vor mai fi la fel de eficiente. Pentru a lua deciziile corecte, atât cu banii, cât și în relații, nativii vor fi nevoiți să se bazeze pe propriul instinct, care se va dovedi mult mai util decât logica.

Fecioară/ Ascendent în Fecioară

Pentru Fecioare, prezența lui Marte în Pești activează intens zona căsniciei, relațiilor de cuplu și asocierilor profesionale. Pentru a nu face alegeri greșite în această perioadă, nativii trebuie să se bazeze pe instinct. Totodată, este foarte important să evite certurile și discuțiile în contradictoriu. În loc să inițieze conflicte, își pot folosi energia pentru a-și ajuta și susține partenerul. Înțelegerea nevoilor celuilalt este cel mai bun mod de a menține relațiile stabile.