Suprafața Soarelui a devenit brusc perfect curată, fără nicio pată. Ce se întâmplă

Soarele tocmai a avut primele sale „zile fără pată” în 4 ani - dar încă nu suntem în siguranță. Oprirea activității solare, deși previzibilă, stârnește însă confuzie, pentru că intervine după câteva dintre cele mai violente explozii ale ciclului solar.

La începutul acestei săptămâni, numărul petelor solare vizibile de pe steaua noastră natală a scăzut la zero pentru prima dată în 1.335 de zile, scrie Live Science. Acest lucru indică în mod normal o perioadă de activitate solară mult redusă, dar este încă prea devreme pentru o relaxare, spun experții. După aproape 4 ani în care a fost acoperit de pete întunecate ca un adolescent plin de acnee, fața Soarelui a devenit brusc netedă timp de mai multe zile consecutive, sugerând că activitatea solară este în scădere. Însă, deși acest spectacol surprinzător „impecabil” este un semn al lucrurilor care vor urma, este încă prea devreme să ne lăsăm garda jos, avertizează experții. Duminică (22 februarie), nu au fost vizibile pete solare pe partea orientată spre Pământ a soarelui pentru prima dată de la 8 iunie 2022, a relatat site-ul afiliat Live Science, Space.com. Această „zi impecabilă” a pus capăt unei serii de 1.335 de zile de observații consecutive ale petelor solare, pe parcursul căreia a existat o amenințare constantă și iminentă ca una dintre aceste pete întunecate să declanșeze o furtună solară potențial periculoasă care ar putea lovi ulterior Pământul. Citește și Cod roșu pentru Planetă: Pragul de încălzire de 1,5°C a fost depășit timp de 12 luni consecutive

Această evoluție neașteptată a continuat pe tot parcursul zilelor de luni (23 februarie) și marți (24 februarie), care au fost, de asemenea, impecabile, potrivit Spaceweather.com. Dar miercuri (25 februarie), o pereche de pete solare de pe partea îndepărtată a Soarelui au intrat în câmpul vizual peste limbul estic al stelei noastre, restabilind amenințarea perpetuă a unei furtuni solare care se apropie. Discul solar fără imperfecțiuni a fost surprinzător, având în vedere că am ieșit abia recent din maximul solar - vârful ciclului solar de aproximativ 11 ani al Soarelui, când petele solare împânzesc suprafața solară și eliberează constant erupții solare și ejecții de masă coronală (CME).

În ultimele săptămâni, am fost, de asemenea, loviți de un eveniment major de radiație solară și am fost martorii uneia dintre cele mai explozive pete solare ale ciclului solar actual, ceea ce face ca turnura bruscă a evenimentelor să fie și mai confuză. Dar nu lăsați fațada Soarelui să vă păcălească, deoarece ciclul actual (Ciclul Solar 25) este departe de a se fi încheiat și este aproape garantat că vom mai vedea câteva evenimente meteorologice spațiale înainte ca steaua noastră natală să treacă la o stare de imaculație permanentă.

„Ciclul Solar 25 mai are încă ani de viață”, au scris reprezentanții Spaceweather.com. „Cu toate acestea, aceste zile imaculate ne spun că ciclul actual este pe cale de dispariție”, au adăugat ei. Numărarea petelor solare Petele solare apar atunci când câmpul magnetic al soarelui este instabil, ceea ce se întâmplă în și în jurul maximului solar, când câmpul magnetic solar se inversează complet. Acest lucru face ca petele întunecate să fie un indicator cheie al progresiei ciclului solar. Creșterea bruscă și accentuată a petelor solare la începutul anului 2022 a fost primul indiciu că maximul solar va sosi mai devreme decât au sugerat inițial previziunile oficiale, ceea ce s-a dovedit a fi adevărat. Vârful Ciclului Solar 25 (SC25) a fost, de asemenea, mult mai activ decât se aștepta, numărul mediu de pete solare urcând la 215,5 în august 2024 - cel mai mare total lunar din ultimii peste 23 de ani.

În ultimii ani, am văzut, de asemenea, un număr record de explozii de clasă X provenite din pete solare (parțial datorită unui progres în tehnologia de observare solară) și am fost loviți de mai multe furtuni solare majore, inclusiv faimoasa furtună de Ziua Mamei din 2024, care a perturbat pentru scurt timp tehnologia GPS și a declanșat unele dintre cele mai răspândite aurore din ultimele secole. Maximul solar s-a încheiat probabil cândva la începutul anului 2025 și, în ciuda creșterilor recente ale activității solare, Soarele începe să se calmeze. De exemplu, în ianuarie a existat o medie de 112,6 pete solare, ceea ce reprezintă aproape jumătate din vârful din 2024, potrivit Centrului de Predicție Meteorologică Spațială. Dar chiar și ținând cont de această tendință descendentă, este încă foarte surprinzător să vedem zile consecutive fără pete atât de curând în ciclul actual. În mod normal, ar trebui să așteptăm cea mai slabă fază a Soarelui, numită minim solar, pentru a vedea zile consecutive fără pete. De exemplu, au existat peste 700 de zile fără pete între 2018 și 2020, în jurul ultimului minim solar, potrivit Spaceweather.com. 5% probabilitatea unei furtuni solare capabile să distrugă toți sateliții care orbitează Pământul Mai mulți experți, inclusiv Scott McIntosh - vicepreședintele operațiunilor spațiale de la Lynker Space și fost director adjunct al Centrului Național pentru Cercetări Atmosferice din Colorado, care a fost unul dintre primii fizicieni solari care au prezis cu exactitate SC25 - au declarat anterior pentru Live Science că activitatea solară poate rămâne neobișnuit de ridicată în anii care urmează maximului solar. Cercetări recente realizate de Lynker Space au dezvăluit, de asemenea, că anii de după maximul solar, supranumiți „zona de luptă”, pot fi chiar mai haotici decât vârful unui ciclu, din cauza instabilității dintre diferite părți ale câmpului magnetic recent inversat al soarelui: „Potențialul pentru furtuni geomagnetice mari și periculoase în următorii câțiva ani este foarte real”, a declarat McIntosh pentru Live Science în decembrie 2024. Configurația magnetică a petelor solare este mai importantă decât dimensiunea sau frecvența lor atunci când se stabilește cât de riscante sunt, ceea ce înseamnă că următoarea mare furtună ar putea proveni teoretic de la aproape oricare dintre ele, potrivit Societății Planetare. Cel mai rău scenariu este acela de a fi loviți de o superfurtună similară cu Evenimentul Carrington din 1859 - cel mai extrem eveniment meteorologic spațial din istoria înregistrată, care a erupt în timpul unui ciclu solar similar cu SC25. O astfel de furtună are capacitatea de a distruge aproape fiecare satelit care orbitează Pământul și de a provoca daune semnificative infrastructurii energetice de pe suprafața planetei noastre. Un studiu recent, publicat în octombrie 2025, a estimat că există o probabilitate de aproximativ 5% ca un astfel de eveniment să se producă în următorul deceniu. De asemenea, am văzut deja mai multe pete solare de mărimea lui Carrignton în timpul ciclului actual, deși niciuna dintre ele nu a fost la fel de activă. Toate acestea demonstrează că, la fel ca o carte bună, nu ar trebui să judecăm soarele doar după copertă.

Sursa: StirilePROTV