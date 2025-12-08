Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, prezentată luni în Parlament. Dezbaterea și votul, pe 15 decembrie

Moțiunea de cenzură „România nu este de vânzare”, ce cere demisia Guvernului Bolojan, va fi prezentată luni în Parlament și dezbătută pe 15 decembrie.

Iniţiatorii au 119 semnături, cele mai multe de la partidul AUR, însă moţiunea nu are şanse să treacă.

Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis, vineri, ca moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie să fie prezentată luni, începând cu ora 15:30. Dezbaterea şi votul pe moţiune vor avea loc lunea următoare, începând cu ora 14:00.

Moţiunea de cenzură "România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare", iniţiată de Grupul parlamentar PACE - Întâi România şi susţinută de AUR, a fost depusă la Parlament vineri.

Chestorul Senatului Ninel Peia (PACE - Întâi România) a depus la Senat şi Camera Deputaţilor moţiunea şi i-a îndemnat pe parlamentarii PSD să susţină acest demers "pentru a scăpa de progresişti". El susţine că i-a făcut cadou moţiunea de cenzură preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, de ziua lui de naştere.

Grupul parlamentar PACE - Întâi România a iniţiat moţiunea prin care critică Guvernul Bolojan pentru că "a demonstrat incapacitatea de a gestiona finanţele, sănătatea, educaţia, protecţia socială, justiţia şi administraţia publică - toate domeniile vitale care definesc viaţa unui popor liber şi demn".

Victor Ponta a semnat moțiunea

Deputatul Victor Ponta a anunţat pe Facebook că a semnat deja moţiunea de cenzură.

„Am semnat ieri, la Parlament, cu toată convingerea, Moţiunea parlamentarilor neafiliaţi intitulată „România nu este de vânzare – un guvern fără USR”! Este vorba despre o iniţiativă a peste 22 de parlamentari care înţeleg pericolul la adresa României reprezentat de acapararea Statului (Externe, Apărare, Economie, Mediu, Radioul Public, companiile la care Statul este acţionar) de către gruparea numită USR – o grupare controlată şi dirijată de forţe externe şi care acţionează împotriva interesului naţional”, spune Ponta pe Facebook.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, după ce Opoziţia a anunţat că a strâns semnăturile necesare pentru depunerea unei moţiuni de cenzură, că în condiţiile în care se depune o moţiune de cenzură, se derulează procedura parlamentară şi se va testa atunci susţinerea de care se bucură guvernul.

„În condiţiile în care se depune o moţiune de cenzură, se derulează procedura parlamentară şi se va testa atunci susţinerea de care se bucură guvernul”, a spus premierul Ilie Bolojan, la Viena.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, despre moţiunea de cenzură a Opoziţiei, că în PSD au hotărât cu toţii să facă parte din această coaliţie şi nu s-a schimbat nimic iar în acest moment, hotărârea este în vigoare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













