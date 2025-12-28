Ce poți face cu cadourile de Crăciun nedorite. Idei simple pentru a le valorifica

Crăciunul aduce bucurie, dar și cadouri care nu sunt întotdeauna pe gustul nostru. Fie că vorbim despre obiecte inutile, dubluri sau daruri care nu ni se potrivesc, există soluții simple și practice pentru a le valorifica fără risipă.

1. Donează-le unei organizații caritabile

Magazinele caritabile sunt întotdeauna bucuroase să primească daruri de bună calitate, iar dacă sunt noi, acestea pot fi vândute la un preț mai mare. Unele magazine țin chiar evidența obiectelor donate și îți trimit, după câteva săptămâni, o scrisoare în care îți spun cât au strâns din vânzarea cadourilor tale. Astfel, susții o cauză bună și știi că darul tău a ajuns la cineva care chiar îl dorește, potrivit BBC.

2. Oferă-l din nou

A oferi mai departe un cadou nedorit era considerat cândva un tabu, dar în prezent este mai acceptat, atât timp cât alegi cu grijă persoana potrivită. „Regifting-ul” nu înseamnă să pasezi obiecte inutile, ci să oferi ceva ce nu ți se potrivește, dar care ar putea fi apreciat de altcineva. Nu trebuie să faci asta imediat – păstrează o cutie cu cadouri în plus și vei avea mereu unul la îndemână când vei avea nevoie.

3. Dă-l unui străin

Poți lua în calcul să oferi cadourile gratuit. Le poți pune pur și simplu în fața casei, într-o zi fără ploaie, cu un afiș pe care să scrie „Gratis, pentru cineva care are nevoie”.

4. Du-l înapoi la magazin

Aceasta este cea mai simplă variantă, mai ales dacă ai bonul de cadou. Tot ce trebuie să faci este să afli discret de unde a fost cumpărat cadoul, fără să-ți trădezi intențiile.

5. Vinde-l

Poate că nu există o cerere mare pentru săruri de baie în exces, dar multe alte cadouri nedorite pot fi vândute ca noi.

6. Schimbă-l

Te-ai gândit vreodată să schimbi cadouri cu un membru al familiei chiar în ziua de Crăciun? Dacă nu, poți organiza o petrecere de schimb de cadouri cu prietenii, la început de an. Este o ocazie bună de a vă întâlni și s-ar putea să descoperi că ceea ce nu îți era util este exact ce căuta altcineva.

7. Păstrează-l într-un dulap

Pentru unii, ideea de a vinde, dona sau oferi mai departe un cadou ales cu grijă de cineva drag nu este confortabilă. În acest caz, poți apela la metoda clasică: îl pui deoparte într-un dulap. Nu se știe niciodată când cineva va avea nevoie de el.

