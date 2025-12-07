Vești rele pentru români în 2026. ”Salariul minim va fi înghețat anul viitor în proporție de 100%”, spun surse guvernamentale

07-12-2025 | 17:58
salariu minim bani lei ron

Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan pregătește două ordonanțe de urgență prin care să înghețe salariile pe anul 2026.

Cristian Matei,  Robert Hoară

Actele normative urmează să fie adoptate până la sfârșitul acestui an, au precizat surse guvernamentale pentru Știrile Pro TV.

Astfel, săptămâna viitoare - cel mai probabil miercuri, 10 decembrie - va avea loc o ședință a Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social, care va discuta despre salariul minim din România.

Conform surselor citate, ”salariul minim va fi înghețat anul viitor în proporție de 100%”.

Recent, premierul Ilie Bolojan a declarat într-o conferință de presă că ”pentru salariul minim nu avem spaţii foarte mari de creştere, datorită realităţilor economice şi bugetare pe care le avem”.

Ilie Bolojan
Premierul României anunță că în decembrie vom avea ”foarte probabil” o nouă ”ordonanță trenuleț”: ”Nu putem fugi de asta”

Bugetul de stat pe 2026

În ceea ce privește adoptarea legilor bugetului de stat pe 2026, sursele guvernamentale afirmă că acestea ”vor fi gata, cel mai devreme, la finalul lunii ianuarie”.

În prezent, Guvernul Bolojan încearcă să aplice reforma administrativă înainte de adoptarea bugetului pe 2026. ”Trebuie adoptate mai multe pachete fiscale înainte de buget”, care să vizeze o ”reducere de cheltuieli”, mai spun sursele guvernamentale.

Guvernul a stabilit primele 17 companii care intră în procesul de reformă. Care sunt firmele

Ilie Bolojan a anunțat că, până în august 2026, România trebuie să absoarbă 10 miliarde de euro din PNRR. Planul premierului
Ilie Bolojan a anunțat că, până în august 2026, România trebuie să absoarbă 10 miliarde de euro din PNRR. Planul premierului

Guvernul a adoptat, vineri, ordonanţa de urgenţă privind accelerarea absorbţiei fondurilor europene pe componenta de PNRR, a anunţat premierul Ilie Bolojan.

 

Premierul României anunță că în decembrie vom avea ”foarte probabil” o nouă ”ordonanță trenuleț”: ”Nu putem fugi de asta”
Premierul României anunță că în decembrie vom avea ”foarte probabil” o nouă ”ordonanță trenuleț”: ”Nu putem fugi de asta”

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, vineri, în conferința de presă pe care a susținut-o la Palatul Victoria, dacă salariul minim în România va ”rămâne înghețat” și în anul 2026.   

Salariul minim „cu grade”. Peste 2,2 milioane de angajați ar putea fi plătiți după vechime și nivelul de studii
Salariul minim „cu grade”. Peste 2,2 milioane de angajați ar putea fi plătiți după vechime și nivelul de studii

O nouă iniţiativă legislativă propune diferenţierea salariului minim în funcţie de calificare şi vechime, măsură susţinută de BNS ca soluţie pentru reducerea sărăciei în muncă şi creşterea stabilităţii pieţei muncii.

Premierul Ilie Bolojan: Toate ministerele să aibă în vedere anul viitor o reducere a bugetului de salarii cu până la 10%
Premierul Ilie Bolojan: Toate ministerele să aibă în vedere anul viitor o reducere a bugetului de salarii cu până la 10%

Premierul Ilie Bolojan a explicat, miercuri, într-un interviu pentru ȘtirileProTV.ro, care va fi noua misiune a ministerelor în 2026 pentru a reduce cheltuielile, astfel încât deficitul din bugetul de stat să înceapă să ajungă ”la un nivel sustenabil”.

Guvernatorul BNR avertizează: majorarea salariului minim trebuie analizată cu prudență pentru a evita presiuni inflaționiste
Guvernatorul BNR avertizează: majorarea salariului minim trebuie analizată cu prudență pentru a evita presiuni inflaționiste

Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a afirmat trebuie multă precauţie în legătură cu o posibilă majorare a salariului minim de anul viitor.

LIVE TEXT: Alegeri în București 2025. Bucureștenii aleg noul Primar General al Capitalei. Prezența la vot, peste 24%
LIVE TEXT: Alegeri în București 2025. Bucureștenii aleg noul Primar General al Capitalei. Prezența la vot, peste 24%

Pe 7 decembrie 2025 bucureștenii sunt chemați la urne pentru a-și alege noul primar general al Capitalei, în cadrul alegerilor locale parțiale. Scrutinul are loc după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale.

LIVE TEXT. Alegeri locale parțiale 7 decembrie 2025. Românii din mai multe județe își aleg primarul sau președintele CJ
LIVE TEXT. Alegeri locale parțiale 7 decembrie 2025. Românii din mai multe județe își aleg primarul sau președintele CJ

Cetățenii din mai multe localități din România sunt chemați pe 7 decembrie 2025 la urne pentru alegerile locale parțiale.

Traian Băsescu: Am votat îngrijorat. România nu e într-o situaţie grozavă. Nu alegerile acestea vor rezolva lucrurile
Traian Băsescu: Am votat îngrijorat. România nu e într-o situaţie grozavă. Nu alegerile acestea vor rezolva lucrurile

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat duminică, după ieşirea de la urne, că a votat "îngrijorat", pentru că România nu este într-o situaţie "grozavă", adăugând că nu alegerile pentru Capitală vor rezolva lucrurile.  

