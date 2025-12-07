Vești rele pentru români în 2026. ”Salariul minim va fi înghețat anul viitor în proporție de 100%”, spun surse guvernamentale

Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan pregătește două ordonanțe de urgență prin care să înghețe salariile pe anul 2026.

Actele normative urmează să fie adoptate până la sfârșitul acestui an, au precizat surse guvernamentale pentru Știrile Pro TV.

Astfel, săptămâna viitoare - cel mai probabil miercuri, 10 decembrie - va avea loc o ședință a Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social, care va discuta despre salariul minim din România.

Conform surselor citate, ”salariul minim va fi înghețat anul viitor în proporție de 100%”.

Recent, premierul Ilie Bolojan a declarat într-o conferință de presă că ”pentru salariul minim nu avem spaţii foarte mari de creştere, datorită realităţilor economice şi bugetare pe care le avem”.

Bugetul de stat pe 2026

În ceea ce privește adoptarea legilor bugetului de stat pe 2026, sursele guvernamentale afirmă că acestea ”vor fi gata, cel mai devreme, la finalul lunii ianuarie”.

În prezent, Guvernul Bolojan încearcă să aplice reforma administrativă înainte de adoptarea bugetului pe 2026. ”Trebuie adoptate mai multe pachete fiscale înainte de buget”, care să vizeze o ”reducere de cheltuieli”, mai spun sursele guvernamentale.

