”Din data de 31 martie expiră plafonarea adausului comercial la alimentele de bază. Am avut discuţii la guvern. Am încercat să conving cu date, aşa cum am făcut de fiecare dată, ce impact poate avea asupra românilor şi asupra consumatorilor români. Am arătat cu date clare, inclusiv date oficiale prezentate de către Consiliul Concurenţei, prin care preţurile în România au scăzut, la alimentele de bază, cu procente între 15 şi 33%”, a declarat ministrul Agriculturii.

Ieftinirile de 33% la mâncare anunțate de ministrul PSD al Agriculturii contrazic în totalitate raportările oficiale ale INS. Potrivit Institutului, mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,89% în luna februarie 2026, faţă de februarie 2025, şi cu 0,76% faţă de ianuarie 2026.

Singura ieftinire notabilă în datele INS este la cartofi: ieftinire cu 11,82% în luna februarie 2026, faţă de februarie 2025, dar cu o scumpire reală cu 2,24% faţă de ianuarie 2026. Per total, rata anuală a inflaţiei a scăzut uşor la 9,31% în luna februarie, de la 9,62% în luna ianuarie.

Dacă ne raportăm la Consiliul Concurenței, sursa de informare invocată de ministrul PSD Florin Barbu atunci când ne explică de ce trebuie să ignorăm scumpirile pe care le vedem la raft și să îl credem pe cuvânt când ne spune că de fapt s-au ieftinit cu 33%, respectiva instituție are antecedente în citirile neconforme ale prețurilor, în favoarea guvernanților.

În august 2023, Consiliul Concurenței anunța triumfal ieftiniri și de până la 50% la alimentele de bază. În realitate, INS indica sec în august 2023 o ieftinire reală de 2%.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: ”Credeți că moare cineva?”

”Vreau să spun şi eu câteva lucruri foarte importante. Şi am pus această întrebare şi la Guvern. Credeţi că moare cineva dacă timp de şase luni noi intervenim cu măsuri concrete pentru români şi pentru procesatorii români? Credeţi că moare cineva dacă noi intervenim, în acest context greu geopolitic, să reglăm piaţa în România? Credeţi că moare cineva dacă adaosul comercial la produsele alimente de bază nu mai este de 100% şi pe o perioadă de şase luni este de 20-30%? Nu credeţi că este momentul să luăm aceste decizii cruciale pentru români într-o perioadă foarte grea? Pentru că am ascultat şi eu la televizor şi am urmărit cu atenţie şi se spunea că trebuie să suferim cu toţii. Dar de ce să sufere decât românii, procesatorii români şi capitalul românesc şi să nu sufere şi multinaţionale?”, a mai spus Barbu.

Florin Barbu a anunţat că în momentul de faţă Ministerul Agriculturii are actul normativ pregătit şi solicită ca mâine, aşa cum s-a întâmplat în anumite momente, în guvern, să se ia decizia.

”Eu am propus acest mecanism, într-o perioadă foarte grea. (..) Haideţi să încercăm ca, pe o perioadă de şase luni, toate produsele agroalimentare să aibă un adaos comercial de 20%. Şi spun acest lucru de ce? Pentru că plafonarea adaosului comercial şi schema pe care a propus-o Partidul Social-Democrat nu afectează niciun societate din România. Nu afectează niciun magazin de retail din România. 20% adaos comercial a fost calculat peste toate cheltuielile directe şi indirecte, pe fişa de post. 20% reprezintă un profit net. Păi nu mai este bine în magazinul de retail să ai un profit net de 20%?”, a mai comentat ministrul Agriculturii.

”Haideţi să punem pe toate produsele agroalimentare un profit net pentru magazinele de retail de 20%, pe o perioadă de şase luni. Şi cred că în acel moment piaţa din România se va regla 100%”, a spus Barbu.

El a explicat că în momentul de faţă nu trebuie să mai încălcăm nici o directivă şi nici un regulament al Uniunii Europene iar statul român poate interveni în orice moment, că vorbim de combustibil, că vorbim de alimente, că vorbim de energie, gaz, combustibil, utilizat în industrie alimentară, în agricultură, dar şi în toate domeniile.

”Statul poate interveni fără a mai notifica Comisia Europeană, pentru că avem declarată stare de criză”, a afirmat Florin Barbu.