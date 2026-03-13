Serviciile s-au scumpit cu 11,37%, mărfurile nealimentare cu 9,41%, iar mărfurile alimentare cu 7,89%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică (INS).

"Indicele preţurilor de consum în luna februarie 2026 comparativ cu luna ianuarie 2026 a fost 100,59%. Rata inflaţiei de la începutul anului (februarie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 1,5%. Rata anuală a inflaţiei în luna februarie 2026 comparativ cu luna februarie 2025 a fost 9,3%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (martie 2025 - februarie 2026) faţă de precedentele 12 luni (martie 2024 - februarie 2025) a fost 8,1%", se arată în comunicat.

Conform INS, Indicele armonizat al preţurilor de consum în luna februarie 2026 comparativ cu luna ianuarie 2026 a fost 100,57%.

Rata anuală a inflaţiei în luna februarie 2026 comparativ cu luna februarie 2025 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 8,3%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (martie 2025 - februarie 2026) faţă de precedentele 12 luni (martie 2024 - februarie 2025) determinată pe baza IAPC a fost 7,3%.

Mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,89% în luna februarie 2026, faţă de februarie 2025, şi cu 0,76% faţă de ianuarie 2026. Cele mai mari scumpiri se întâlnesc la cacao şi cafea, de 26,22%, în luna februarie 2026, faţă de februarie 2025, şi de 1,67% faţă de ianuarie 2026. Cartofii s-au ieftinit cu 11,82%, în luna februarie 2026, faţă de februarie 2025, şi s-au scumpit cu 2,24% faţă de ianuarie 2026.

Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 9,41% în luna februarie 2026, faţă de februarie 2025, şi cu 0,54% faţă de ianuarie 2026. La această categorie, cel mai mult s-a scumpit energia electrică, cu 56,92%, în luna februarie 2026, faţă de februarie 2025, şi s-a ieftinit cu 0,13% faţă de ianuarie 2026. Doar gazele s-au ieftinit, cu 4,57% în luna februarie 2026, faţă de februarie 2025, şi cu 0,13% faţă de ianuarie 2026.

Serviciile s-au scumpit cu 11,37% în luna februarie 2026, faţă de februarie 2025, şi cu 0,46% faţă de ianuarie 2026. Aici cel mai mult s-a scumpit transportul CFR, cu 24,40%, în luna februarie 2026, faţă de februarie 2025. Transportul aerian s-a ieftinit cu 2,2% în luna februarie 2026, faţă de februarie 2025, şi cu 28,01% faţă de ianuarie 2026.

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere, la 3,9%, de la 3,7% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2026 şi anticipează că aceasta va ajunge la 2,7% la sfârşitul lui 2027, potrivit datelor prezentate în luna februarie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.