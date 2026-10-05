Ea a precizat că ar fi de acord cu anticipate, dacă ar fi plătite din banii celor care le solicită, informează News.ro.

”Nu vor fi anticipate. Nu mizează nimeni pe anticipate, este doar un subiect de campanie electorală pentru USR şi AUR, doar aceste două partide îşi fac campanie electorală pe subiectul anticipate”, a declarat lidera grupului PACE, Nadia Cerva, după consultări.

Ea a precizat că anticipatele costă.

”Am fi de acord cu anticipatele, nu din împrumuturi, aşa cum România plăteşte astăzi pensii şi salarii din împrumuturi cu dobândă, dar am fi de acord, dacă ar fi plătite din banii celor care le solicită”, a mai declarat lidera grupului PACE - Întâi România.

”Dacă AUR şi USR ar acorda banii necesari pentru anticipate, atunci să zicem că mergem la anticipate”, a adăugat ea.

Senatoarea PACE a menţionat că, dacă intrăm în ceea ce înseamnă Constituţie, lipsă Guvern, lipsă resurse financiare, o să intrăm într-un blocaj şi mai mare. Doar nişte oameni politici inconştienţi pot discuta în actualul context despre alegeri anticipate”, a mai afirmat Cerva.