Ultimul test al unei rachete balistice în Franţa a avut loc în noiembrie 2023, la Biscarrosse.

Franţa se pregăteşte să efectueze un nou test de rachetă balistică de tip M51.3, fără încărcătură nucleară, ”în zilele următoare”, în largul Finistère, a dezvăluit în weekend Ouest France.

”Acest tir va fi efectuat în mare de la bordul SNLE Le Vigilant”, declară 20 Minutes un analist în armament strategic Etienne Marcuz.

”El va avea loc în largul Insulelor Glénan şi va avea o rază de 4.700 de kilometri, care nu este raza de acţiune maximă a rachetei”, declară el.

Din zece în zece ani, SNLE-urile sunt supuse unei faze de ”indisponibilitate periodică de întreţinerev şi reparaţii” (IPER), cu scopul de a li se asigura longevitatea.

Această fază a SNLE Le Vigilant a început în toamna lui 2023, în baza operaţională Île Longue, prin retragerea armamentului şi unor elemente combustibile ale reactorului nuclear, după care submarinul ss=a întors pe mare în urmă cu aproape un an.

”Fiecare submarin nuclear trebuie să efectueze, în urma IPER-ului său şi unei faze de testare pe mare în vederea recalibrării tuturor sistemelor, un tir de M51, pentru a-şi valida întoarcerea în ciclul operaţional”, declară Etienne Marcuz.

Acesta este motivul pentru care acest tir ”face parte dintr-o programare plurianuală” şi este ”complet decorelat de la actualitatea internaţională”, precizează el.

Precedentul tir a avut loc în 2023, cel dinainte în 2020 iar cel anterior în 2016.

”Avem, aşardar, un tir la trei-patru ani. Tot ceea ce are legătură cu disuasiunea (nucleară) este extrem de ritmat”, subliniază acest expert.

Potrivit Ouest France, un aviz de navigaţie a fost publicat vineri, în care se delimitează o zonă de tir la sud-vest de Penmarc’h.

Navigaţia în această zonă a fost intezisă începând de luni şi până miercuri, 21 octombrie, în funcţie de starea operaţiunilor.

Tirul urmează să aibă loc în acestă perioadă, între ora locală 2.00 (3.00, ora României) şi ora locală 13.00 (14.00, ora României).