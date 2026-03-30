Organizația atrage atenția că reglementarea, în forma actuală, contravine directivei UE privind deșeurile și poate duce la pierderea a peste 10.000 de locuri de muncă și la scumpirea articolelor second-hand pentru milioane de români.

Noua propunere legislativă introduce obligații complexe pentru operatorii de haine second-hand: avize prealabile, registre speciale, aplicații de trasabilitate, restricții de program, etichetare individuală și sancțiuni drastice, cu amenzi de până la 100.000 de lei și răspundere penală pentru unele abateri, potrivit ARETEX. „Măsurile sunt mai restrictive decât cele aplicate deșeurilor propriu-zise și riscă să afecteze direct economia circulară”, se arată în documentul transmis Ministerului Economiei, Ministerului Mediului și altor instituții relevante de asociație.

Cum ar putea afecta reglementarea românii

ARETEX estimează că adoptarea OUG ar putea duce la pierderea a peste 10.000 de locuri de muncă și la contribuții bugetare de circa 250 de milioane de lei anual. De asemenea, prețurile la articolele second-hand, utilizate regulat de 50% dintre români, ar putea crește, reducând rata de reutilizare a textilelor și crescând cantitatea de deșeuri.

Organizația solicită retragerea proiectului și redactarea acestuia prin consultări cu operatorii din industrie, corelarea cu legislația UE și națională, eliminarea unor obligații birocratice și reducerea sancțiunilor. ARETEX atrage atenția că, în lipsa unor definiții clare între produse reutilizabile și deșeuri, operatorii riscă să fie tratați ca neconformi, cu impact negativ asupra sectorului.

„Susținem intenția legitimă a statului de a combate importurile ilegale de deșeuri textile, un fenomen care afectează inclusiv operatorii corecți din industria second-hand. În forma actuală însă, proiectul introduce o serie de reglementări și sancțiuni disproporționate, care riscă să blocheze o parte importantă a economiei circulare. Vorbim despre un sector care susține mii de locuri de muncă, contribuie la bugetul de stat, oferă cetățenilor acces la îmbrăcăminte la prețuri accesibile și reduce semnificativ amprenta de carbon asociată consumului de haine. Suntem încrezători că factorii de decizie vor analiza cu atenție aceste argumente și că, prin dialog, putem identifica soluții eficiente pentru combaterea importurilor ilegale, fără a afecta activitatea legitimă de reutilizare. ARETEX își exprimă disponibilitatea pentru consultări și pentru construirea unui cadru legislativ echilibrat, aliniat obiectivelor economiei circulare”, declară Zoltán Gündisch, președintele ARETEX.

ARETEX mai atrage atenția că proiectul de OUG creează confuzii între produsele reutilizabile și deșeurile textile, folosind definiții și termeni necorelați cu legislația deja existentă. Proiectul tratează unele produse second-hand ca deșeuri, deși acestea pot fi reutilizate, și introduce termeni diferiți față de cei deja utilizați în legislație, ceea ce poate duce la interpretări neclare și la dificultăți pentru operatorii din sector.