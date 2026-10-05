Cercetarea, publicată în revista Nature Medicine, analizează modul în care durerea afectează populația la nivel global și cum se schimbă aceasta de-a lungul vieții. Datele au fost colectate în perioada 1990–2025 și au inclus persoane cu vârste de la 5 ani până la peste 100 de ani, scrie The Guardian.

Femeile raportează mai multă durere în întregul corp

Cercetătorii au analizat 11 regiuni ale corpului: capul, fața, gâtul și umărul, piciorul și glezna, mâna și încheietura, cotul, pieptul, spatele, stomacul și abdomenul, șoldul și genunchiul.

În toate aceste zone, femeile au raportat niveluri mai ridicate de durere decât bărbații. Diferența a fost deosebit de pronunțată în cazul durerilor de cap, faciale și abdominale.

Rezultatele readuc în atenție ceea ce cercetătorii numesc „diferența de gen în ceea ce privește durerea” — o problemă care poate avea consecințe directe asupra tratamentului medical.

Femeile sunt mai susceptibile să aibă durerea ignorată sau tratată insuficient, în timp ce simptomele lor pot fi diagnosticate mai târziu.

Durerea crește puternic înainte de 55 de ani

Studiul arată că, atât pentru femei, cât și pentru bărbați, cea mai rapidă creștere a durerii are loc înainte de vârsta de 55 de ani.

Ulterior, nivelurile de durere ating un vârf la 75 de ani sau chiar mai târziu. În cazul durerilor de spate, șold și genunchi, însă, tendința este diferită: acestea continuă să crească de-a lungul vieții.

„O parte substanțială a poverii durerii de-a lungul vieții se dezvoltă în perioada adultă, corespunzătoare vârstei active”, au scris autorii studiului.

Aproximativ 40% dintre participanți au raportat dureri de spate, ceea ce face din această categorie una dintre cele mai răspândite forme de durere analizate. La polul opus, durerea facială a fost raportată de doar 2% dintre participanți.

Ce se întâmplă cu durerea după 50 de ani

Cercetătorii au observat că durerea de intensitate ridicată atinge nivelul maxim în jurul vârstei de 50 de ani, în timp ce durerea generalizată atinge vârful în jurul vârstei de 70 de ani.

Totuși, nu toate formele de durere urmează aceeași traiectorie.

Durerile de cap, abdominale și faciale tind să atingă nivelul maxim mai devreme în viață, după care scad. În schimb, durerile musculoscheletale se accentuează, în general, odată cu înaintarea în vârstă.

„Deși probabilitatea de a experimenta orice formă de durere crește constant odată cu vârsta, formele de durere cu cel mai mare grad de dizabilitate au urmat o traiectorie în formă de U inversat, atingând un vârf la vârsta adultă mijlocie sau înaintată, înainte de a scădea”, au explicat cercetătorii.

Spatele, șoldurile și genunchii dor tot mai mult odată cu vârsta

Analiza arată o diferență importantă între partea superioară și cea inferioară a corpului.

Durerile de gât, umăr și cot ating, în general, nivelul maxim în jurul vârstei mijlocii, după care tind să scadă. În schimb, durerile de spate, șold și genunchi continuă să crească de-a lungul vieții.

Cercetătorii leagă acest fenomen de efectele cumulative ale solicitării mecanice și ale proceselor degenerative asupra zonelor care susțin greutatea corpului.

„Durerile din partea inferioară a corpului, inclusiv cele de spate, șold și genunchi, au continuat să crească de-a lungul vieții, în concordanță cu rolul mai important al solicitării mecanice și degenerative cumulative în zonele care suportă greutatea”, au scris autorii.

Sărăcia, obezitatea și fumatul, asociate cu o parte importantă a poverii durerii

Studiul a identificat și trei factori importanți asociați cu povara globală a durerii: fumatul, obezitatea și veniturile scăzute ale gospodăriilor.

În total, acești factori au fost asociați cu 18,3% din povara globală a durerii. Proporția a variat semnificativ între regiuni, de la 12,6% în Africa subsahariană până la 27,1% în Europa de Est.

Fumatul a fost asociat cu 6,6% din povara durerii în Oceania, față de 2,5% în Africa subsahariană și 8,5% în Europa de Est.

În cazul obezității, proporția a fost de 11,2% la nivelul analizat, cu variații de la 2,7% în Asia Centrală și de Sud până la 14,6% în America de Nord.

Veniturile mai mici au fost asociate cu aproximativ 8% din povara durerii.

Regiunile sărace se confruntă cu mai multă durere la vârste înaintate

Persoanele care trăiesc în regiuni cu un Indice al Dezvoltării Umane mai scăzut au prezentat o prevalență considerabil mai mare a durerilor corporale la vârste înaintate.

În aceste regiuni, ratele durerii lombare la persoanele vârstnice au fost aproape duble față de cele observate în alte zone.

Cercetătorii susțin că folosirea durerii auto-raportate este importantă deoarece statisticile bazate exclusiv pe diagnostice medicale pot exclude persoanele care au acces limitat la servicii de sănătate.

„Analizarea durerii auto-raportate ar putea oferi o bază pentru eforturi mai echitabile de monitorizare și prevenție”, au arătat autorii.

Specialiștii avertizează: durerea femeilor este încă subestimată

Andrew Horne, directorul Centrului pentru Sănătatea Reproductivă de la Universitatea din Edinburgh, consideră că rezultatele reprezintă un punct de referință în cercetarea durerii.

„Este o dovadă puternică că diferența de gen în ceea ce privește durerea este reală, constantă și globală. Cu toate acestea, durerea femeilor este încă prea des ignorată, insuficient cercetată și tratată necorespunzător”, a declarat profesorul.

El susține că reducerea acestei diferențe presupune ca durerea femeilor să fie luată mai în serios în practica medicală, iar cercetările să analizeze sistematic diferențele dintre femei și bărbați.

„Închiderea acestei diferențe înseamnă să luăm femeile în serios atunci când vorbesc despre durere, să analizăm în mod obișnuit datele în funcție de sex, să finanțăm corespunzător cercetările privind cauzele biologice și sociale și să dezvoltăm tratamente mai bune și mai personalizate pentru femei”, a mai spus Horne.

Rebeccah Slater, profesoară de neuroștiințe pediatrice la Universitatea Oxford, atrage la rândul său atenția asupra unui paradox.

„Paradoxul îngrijorător este că femeile resimt mai multă durere, însă durerea lor este, de asemenea, mai probabil să fie ignorată, diagnosticată cu întârziere sau tratată insuficient”, a declarat ea.

Potrivit specialistei, amploarea cercetării arată că povara mai mare a durerii în rândul femeilor este constantă în diferite regiuni ale corpului și într-o populație globală extrem de diversă.

Studiul are și limite importante

Cercetătorii avertizează însă că rezultatele trebuie interpretate ținând cont de anumite limite ale analizei.

Printre acestea se numără diferențele dintre metodele folosite pentru măsurarea durerii, acoperirea inegală a unor regiuni geografice și a anumitor categorii de vârstă, în special cele mai tinere și cele mai vârstnice.

În plus, studiul descrie tipare observate la anumite grupe de vârstă, dar nu urmărește aceleași persoane pe parcursul întregii vieți. Prin urmare, cercetarea nu poate demonstra în fiecare caz o relație directă de cauzalitate.

Cu toate acestea, autorii susțin că aceste limitări nu schimbă principalele tipare observate: durerea este o problemă globală, povara ei diferă de-a lungul vieții, iar femeile raportează în mod constant mai multă durere decât bărbații în toate regiunile corporale analizate.