Societatea pe care ne-o dorim mâine se educă, într-o bună măsură, astăzi. Iar profesorii au un rol uriaș în asta.

Corespondent ȘtirileProTV: Începem să conturăm portretul profesorului din România și ar fi mai degrabă o profesoară matură, pentru că peste 8 din 10 cadre didactice sunt femei și au între 40 și 54 de ani. Cel mai probabil predă la oraș. Doar 34,1 % dintre cadrele didactice lucrează în mediul rural, deci aproximativ două treimi în urban pentru că sunt și mai puțini copii. De altfel, conform INS, 73,6 % dintre elevi învață în orașe. Profesorul despre care vorbim are, statistic, 14 elevi în grijă. România are 219.000 de dascăli care țin în mișcare educația a 2,94 de milioane de copii și elevi.

Iar școala în care intrăm este una de stat. 94,4% dintre copiii și elevii din România sunt în sistemul public, doar 5,6% sunt în cel privat. Aproape jumătate din populația școlară, 45%, este în primar și gimnazial. Liceenii reprezintă doar 17,9%, iar educația timpurie 15,7%.

Acesta este profesorul român pe care îl pot desena cifrele. Dar statistica se oprește acolo unde începe partea cea mai importantă a meseriei. Educația!