"Anvelopa bugetară o voi păstra, pentru că este ceea ce am semnat PSD, PNL, USR, UDMR, ceea ce exprimă respectarea angajamentelor României de reducere a deficitului, de păstrare a ţintei de deficit pentru anii viitori, asta trebuie să rămână şi este gândul nostru de câte ori discutăm despre sustenabilitatea cheltuielilor publice pe care le avem la Ministerul Muncii, sau oriunde altundeva", a afirmat Florin Manole, sâmbătă seară, la Alba Iulia, vorbind despre proiectul legii salarizării unitare a bugetarilor.

Acesta anunţă că anul viitor "cu certitudine" va fi reluată discuţia despre acest proiect.

"Când? Cu certitudine în 2027. Este un termen foarte larg, dar ăsta este termenul pe care ni l-am luat. Cum? În primul rând trebuie să fie echitabilă şi în al doilea rând trebuie să fie făcută în colaborare cu sindicatele şi ministerele", spune Manole.

Critici la adresa PNL

Social-democratul a ţinut să critice PNL pentru proiectul pe care l-a propus şi care a fost ratat ca jalon în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

"O ultimă menţiune: legea domnului Pîslaru, înainte să primească o opinie de la mine sau de la Partidul Social Democrat, a fost respinsă public şi oficial de miniştrii Sănătăţii şi ai Educaţiei, colegi cu domnul Pîslaru, membri UDMR şi independent susţinut de PNL. Aşadar trebuie să oprim această lipsă de obraz a celor din PNL care jignesc bunul simţ spunând că altcineva decât ei înşişi, prin Dimian şi prin Cseke Attila, ministru de la UDMR, au respins primii legea asta. Ei au respins-o primii, din motive obiective, am fost de acord cu ei, nu sunt de acord cu aruncarea pisicii în grădina altcuiva. Doi la mână: sindicatele au respins-o. Au acuzat sindicatele de partizanat. Dar cine sunt sindicatele? Sindicatele sunt medicii care ne aşteaptă şi ne ajută în spitale, sunt profesorii care predau în şcolile din România, sunt poliţiştii pe care îi sunăm când avem o problemă sau pe care îi vedem în comunitate, sunt pompieri, sunt oamenii acestei ţări, sunt concetăţenii noştri. Sindicatele nu sunt un duşman al nimănui, ci sunt reprezentanţii legitimi ai celor care muncesc în această ţară", a adăugat Florin Manole, referindu-se la legea salarizării unitare a bugetarilor.

În urmă cu câteva zile, ministrul Fondurilor Europene, Mihai Ghigiu, considera că aceasta ar putea să nu se mai regăsească în viitorul Plan de Parteneriat Național și Regional (PPNR), aferent perioadei de finanțare europeană 2028–2034.

Potrivit lui Ghigiu, România ar trebui să aibă o nouă lege a salarizării înainte de finalizarea viitorului plan european, pentru care un prim draft este așteptat la jumătatea anului 2027, iar forma finală, la începutul lui 2028.

„Cred că nu, PPNR va avea un prim draft la jumătatea anului viitor și un draft final la începutul anului 2028. Eu cred că România are nevoie de o lege a salarizării până la acel moment”, a declarat Mihai Ghigiu.

Conform programului de guvernare, ponderea cheltuielilor de personal în PIB ar urma să scadă de la 9,3% în 2024 la 7,9% în 2031.

Pe 19 august, Comisia Europeană a respins proiectul legii salarizării prezentat de partea română, în urma discuțiilor purtate de miniștrii interimari Alexandru Nazare și Dragoș Pîslaru, cu reprezentanții acesteia. Principalul motiv invocat atunci de Comisia Europeană este impactul bugetar prea mare al proiectului și riscul pe care acesta îl poate genera asupra echilibrului bugetar al României.