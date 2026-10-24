Florin Manole anunţă că, în funcţie de indicatorii pe care Institutul Naţional de Statistică îi va prezenta, vor avea loc discuţii privind valoarea salariului minim, potrivit News.ro.

"La 1 ianuarie 2027, salariul minim va fi cel care este acum în plată, 4325 brut", a afirmat Florin Manole.

Acesta spune că discuţii despre salariul minim vor începe în perioada următoare, acestea având drept punct de plecare datele de la Institutul Naţional de Statistică.

„Discuția despre salariul minim începe săptămâna viitoare”

"Discuţia despre salariul minim trebuie să înceapă în săptămânile următoare, când trebuie să vină la Ministerul Muncii informaţiile de la Institutul de Statistică, informaţiile agregate în formula de calcul conform legii, care să ţină cont de productivitate, de toţi indicatorii macroeconomici, după care vom merge în Consiliul Naţional tripartit şi la masa dialogului cu sindicatele şi patronatele vom lua o decizie", a explicat ministrul Muncii.