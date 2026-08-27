Dezastru în Nepal și Tibet. Peste 360 de morți și 1.400 de dispăruți după viitura uriașă provocată de prăbușirea unui ghețar
Dezastru în Nepal și Tibet. Peste 360 de morți și 1.400 de dispăruți după viitura uriașă provocată de prăbușirea unui ghețar

Noua lege a salarizării a fost pusă în dezbatere publică. Plafonul de 20% pentru sporuri rămâne în vigoare

Stiri Politice
Data publicării:
Data actualizării:
Agerpres oameni pe strada la romana
Agerpres

Proiectul noii legi privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a fost pus în dezbatere publică, documentul propunând o reformare a modului în care sunt stabilite salariile în sectorul bugetar. 

autor
Mihaela Ivăncică

Una dintre cele mai importante prevederi ale proiectului este menținerea limitei pentru sporuri. Astfel, suma sporurilor, indemnizațiilor, primelor și premiilor nu poate depăși 20% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcție sau a indemnizațiilor, la nivelul ordonatorului principal de credite, cu excepțiile prevăzute de lege.

Pentru unitățile din sistemul public de sănătate, proiectul stabilește o regulă distinctă: procentul de 20% se calculează la nivelul ordonatorului principal de credite, indiferent de sursa de finanțare. În cazul în care sporurile depășesc plafonul la nivelul unei surse de finanțare, fondurile necesare pot fi asigurate prin transferuri din bugetul ordonatorului principal de credite.

Noua grilă de salarizare este construită pe 12 grade salariale, fiecare având un interval propriu de coeficienți.

Primul grad are coeficienți între 1,00 și 1,19, iar ultimul, gradul 12, între 6,50 și 8,00. Potrivit proiectului, diferențierea salariilor de bază se face prin utilizarea coeficienților de salarizare, în funcție de poziția funcției în ierarhia salarială.

Recomandări Video

Salariul de bază este calculat prin raportarea coeficientului aferent funcției la valoarea de referință, la care se adaugă, după caz, drepturile corespunzătoare gradațiilor de vechime.

LEGEA POATE FI CITITĂ AICI:

Proiectul introduce și reguli pentru premiile de performanță. Acestea pot fi acordate angajaților care obțin rezultate deosebite, participă la activități cu caracter special, efectuează lucrări excepționale sau au un volum de activitate care depășește semnificativ nivelul optim.

Proiectul prevede, de asemenea, că premiul de performanță reprezintă un drept salarial care poate fi acordat pentru recompensarea performanțelor profesionale individuale ale personalului din sectorul bugetar.

Spor de până la 15% pentru angajații din administrația locală

O altă noutate este sporul destinat dezvoltării capacității fiscal-bugetare la nivelul administrației publice locale.

Angajații care ocupă anumite funcții din administrația locală pot beneficia de acest spor, însă valoarea lui nu poate depăși 15% din salariul de bază. Acordarea este condiționată de nivelul cheltuielilor de personal raportat la veniturile administrației locale.

Noua lege introduce și un mecanism de monitorizare a efectelor salarizării asupra bugetului.

În fiecare an, în luna iunie, Ministerul Finanțelor ar urma să întocmească un raport privind evoluția cheltuielilor de personal din bugetul general consolidat. Raportul va include inclusiv impactul financiar al aplicării valorii de referință și al celorlalte prevederi ale legii și va fi publicat pe site-ul ministerului.

Actele normative subsecvente noii legi vor trebui să fie însoțite de o declarație privind impactul financiar și nu vor putea depăși alocările bugetare aprobate.

Proiectul se află în dezbatere publică și poate fi modificat înainte de forma finală. Anexele I-X fac parte integrantă din proiect și stabilesc structurile de salarizare pentru diferitele categorii de personal din sectorul bugetar.

Florin Manole îl acuză pe Ilie Bolojan de minciună: Legea salarizării era la el din 24 aprilie. Nu era în niciun sertar

Sursa: StirilePROTV

Etichete: legea salarizarii,

Articol recomandat de sport.ro
Ester Exposito, iubita lui Kylian Mbappe, a făcut senzație pe internet cu ultimele postări
Ester Exposito, iubita lui Kylian Mbappe, a făcut senzație pe internet cu ultimele postări
Citește și...
Stiri Politice
Florin Manole îl acuză pe Ilie Bolojan de minciună: Legea salarizării era la el din 24 aprilie. Nu era în niciun sertar

Deputatul PSD Florin Manole a declarat joi că proiectul legii salarizării elaborat de el în perioada în care era ministru al Muncii nu a fost "ţinut la sertar", ci se afla la premierul Ilie Bolojan încă din 24 aprilie.
Știri Actuale
Explicația lui Dragoș Pîslaru pentru eșecul de 770 de milioane de euro la legea salarizării. „Răspunsul este unul singur”

Un eșec anunțat, o reformă blocată și 770 de milioane de euro pierduți. Negocierile pentru Legea salarizării unitare s-au încheiat oficial fără un acord, iar ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a tras un semnal de alarmă.
Stiri Politice
Nicușor Dan: „Partidele nu s-au înțeles pe legea salarizării. Și-au asumat pierderea a 770 de milioane de euro din PNRR”

Președintele Nicușor Dan anunță că PSD, PNL, USR și UDMR nu au ajuns la un consens privind legea salarizării și și-au asumat pierderea a 770 de milioane de euro din PNRR.

Recomandări
Stiri Politice
Noua lege a salarizării a fost pusă în dezbatere publică. Plafonul de 20% pentru sporuri rămâne în vigoare

Proiectul noii legi privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a fost pus în dezbatere publică, documentul propunând o reformare a modului în care sunt stabilite salariile în sectorul bugetar. 

Știri Actuale
Șeful Cancelariei premierului: Ne confruntăm cu cel mai scăzut nivel al Dunării din istoria măsurătorilor

Dunărea are în prezent cel mai scăzut nivel din istoria măsurătorilor, a transmis, joi, şeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca.

Stiri Sport
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova, LIVE pe VOYO Sport 1, joi, de la 19:00. Oltenii joacă pentru calificare

Universitatea Craiova este la un singur meci distanță de calificarea în grupa UEFA Europa League. După 1-1 pe Stadionul „Ion Oblemenco”, oltenii joacă joi, 27 august, de la ora 19:00, returul decisiv cu Ararat-Armenia, la Erevan.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 27 August 2026

48:40

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 27 August 2026

01:47:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 19 | Greutatea corporală și sănătatea inimii: riscuri ascunse

30:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Reacția Stelei după ce FRF i-a interzis dreptul de participare în play-off-ul Ligii 2

Sport

Ararat-Armenia - Universitatea Craiova, LIVE pe VOYO Sport 1, azi de la 19:00. Echipele de start