Noua lege a salarizării a fost pusă în dezbatere publică. Plafonul de 20% pentru sporuri rămâne în vigoare

Una dintre cele mai importante prevederi ale proiectului este menținerea limitei pentru sporuri. Astfel, suma sporurilor, indemnizațiilor, primelor și premiilor nu poate depăși 20% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcție sau a indemnizațiilor, la nivelul ordonatorului principal de credite, cu excepțiile prevăzute de lege.

Pentru unitățile din sistemul public de sănătate, proiectul stabilește o regulă distinctă: procentul de 20% se calculează la nivelul ordonatorului principal de credite, indiferent de sursa de finanțare. În cazul în care sporurile depășesc plafonul la nivelul unei surse de finanțare, fondurile necesare pot fi asigurate prin transferuri din bugetul ordonatorului principal de credite.

Noua grilă de salarizare este construită pe 12 grade salariale, fiecare având un interval propriu de coeficienți.

Primul grad are coeficienți între 1,00 și 1,19, iar ultimul, gradul 12, între 6,50 și 8,00. Potrivit proiectului, diferențierea salariilor de bază se face prin utilizarea coeficienților de salarizare, în funcție de poziția funcției în ierarhia salarială.

Salariul de bază este calculat prin raportarea coeficientului aferent funcției la valoarea de referință, la care se adaugă, după caz, drepturile corespunzătoare gradațiilor de vechime.

LEGEA POATE FI CITITĂ AICI: