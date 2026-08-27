Noua lege a salarizării a fost pusă în dezbatere publică. Plafonul de 20% pentru sporuri rămâne în vigoare

Una dintre cele mai importante prevederi ale proiectului este menținerea limitei pentru sporuri. Astfel, suma sporurilor, indemnizațiilor, primelor și premiilor nu poate depăși 20% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcție sau a indemnizațiilor, la nivelul ordonatorului principal de credite, cu excepțiile prevăzute de lege.
Pentru unitățile din sistemul public de sănătate, proiectul stabilește o regulă distinctă: procentul de 20% se calculează la nivelul ordonatorului principal de credite, indiferent de sursa de finanțare. În cazul în care sporurile depășesc plafonul la nivelul unei surse de finanțare, fondurile necesare pot fi asigurate prin transferuri din bugetul ordonatorului principal de credite.
Noua grilă de salarizare este construită pe 12 grade salariale, fiecare având un interval propriu de coeficienți.
Primul grad are coeficienți între 1,00 și 1,19, iar ultimul, gradul 12, între 6,50 și 8,00. Potrivit proiectului, diferențierea salariilor de bază se face prin utilizarea coeficienților de salarizare, în funcție de poziția funcției în ierarhia salarială.
Salariul de bază este calculat prin raportarea coeficientului aferent funcției la valoarea de referință, la care se adaugă, după caz, drepturile corespunzătoare gradațiilor de vechime.
LEGEA POATE FI CITITĂ AICI:
Proiectul introduce și reguli pentru premiile de performanță. Acestea pot fi acordate angajaților care obțin rezultate deosebite, participă la activități cu caracter special, efectuează lucrări excepționale sau au un volum de activitate care depășește semnificativ nivelul optim.
Proiectul prevede, de asemenea, că premiul de performanță reprezintă un drept salarial care poate fi acordat pentru recompensarea performanțelor profesionale individuale ale personalului din sectorul bugetar.
Spor de până la 15% pentru angajații din administrația locală
O altă noutate este sporul destinat dezvoltării capacității fiscal-bugetare la nivelul administrației publice locale.
Angajații care ocupă anumite funcții din administrația locală pot beneficia de acest spor, însă valoarea lui nu poate depăși 15% din salariul de bază. Acordarea este condiționată de nivelul cheltuielilor de personal raportat la veniturile administrației locale.
Noua lege introduce și un mecanism de monitorizare a efectelor salarizării asupra bugetului.
În fiecare an, în luna iunie, Ministerul Finanțelor ar urma să întocmească un raport privind evoluția cheltuielilor de personal din bugetul general consolidat. Raportul va include inclusiv impactul financiar al aplicării valorii de referință și al celorlalte prevederi ale legii și va fi publicat pe site-ul ministerului.
Actele normative subsecvente noii legi vor trebui să fie însoțite de o declarație privind impactul financiar și nu vor putea depăși alocările bugetare aprobate.
Proiectul se află în dezbatere publică și poate fi modificat înainte de forma finală. Anexele I-X fac parte integrantă din proiect și stabilesc structurile de salarizare pentru diferitele categorii de personal din sectorul bugetar.
Sursa:
StirilePROTV
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