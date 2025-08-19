Ministrul Investiţiilor, despre sistarea anumitor proiecte: Nu întrerupem contracte de lucrări, şantierele nu se închid

19-08-2025 | 15:08
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat marţi că pentru proiectele care nu vor mai încăpea în această anvelopă a PNRR va exista un efort la nivel guvernamental să se găsească surse alternative. 

Vlad Dobrea

”Pentru proiectele care nu vor mai încăpea în această anvelopă a PNRR va exista un efort pe care noi îl vom face la nivel guvernamental şi aici, în special în ceea ce priveşte Ministerul Investiţiei şi Proiecte Europene, să găsim surse alternative de finanţare pentru proiectele care nu mai pot fi finanţate din PNRR, pentru că nu încap în plafonul bugetar şi nu se pot termina în 31 august 2006 şi proiecte care au avut probleme legate de achiziţii publice”, a spus Dragoş Pîslaru.

El a precizat că în sfârşit, România, după ce avem această ordonanţă, vom avea într-adevăr o înţelegere care sunt proiectele la care renunţăm, care sunt proiectele care sunt suspendate şi pot fi reactivate dacă este nevoie, ca rezervă, care sunt proiectele pe care le mutăm pe alte surse de finanţare şi mai ales care sunt proiectele, unu câte unu, pe care le finanţăm pe PNRR.

”Suntem într-un moment în care îndreptăm lucrurile, le ducem în direcţie aşa cum ar trebui să fie de la început. (..) Vom avea un memorandum din partea MIPE care va clarifica exerciţiul de monitorizare”, a arătat el. Dragoş Pîslaru a menţionat că urmează o nouă ordonanţă de urgenţă, care de data aceasta va clarifica fluxurile financiare.

”Vom avea o ordonanţă de urgenţă care clarifică fluxurile financiare şi, inclusiv pentru autorităţile locale, ce se întâmplă cu proiectele care începuseră deja pe PNRR, cum le mutăm pe alte surse de finanţare, cum se poate activa o rezervă de proiecte pentru PNRR. De aceea, formularea pe care o avem pentru cele care sunt 0,30% este de suspendare, nu este de reziliere a contractului de finanţare. Şi încă un lucru foarte important, noi prin această ordonanţă nu întrerupem contracte de lucrări. E foarte important. Şantierele nu se închid ca urmare a acestui OUG, noi ceea ce facem este doar ne uităm la sursa de finanţare şi stabilim că, dacă avem o sumă de bani, pe suma respectivă de bani trebuie să ne concentrăm ca să putem să o folosim”, a subliniat Pîslaru.

