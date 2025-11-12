Ministrul Economiei trimite cazul ROMARM la DNA și Parchet: „Selecția conducerii s-a făcut cu încălcarea legii”

12-11-2025 | 11:02
Radu Miruţă
Pro TV

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunţat miercuri că modul de numire a conducerii ROMARM a fost în această dimineaţă trimis la Parchet. 

Vlad Dobrea

Ministrul a prezentat concluziile raportului Corpului de Control al ministerului, care spune cu subiect şi predicat că modul în care s-a desfăşurat selecţia pentru Consiliul de Administraţie şi pentru director a fost cu încălcarea legii.

”Modul de numire a conducerii Romarm a fost în această dimineaţă trimis la Parchet, cât şi conducerea Consilului de Administraţie, la Parchet, la DNA şi la AMPIP. Aşteptarea este ca aceste lucruri să fie clarificate de DNA şi de AMEPIP în cel mai rapid mod cu putinţă”, a spus ministrul într-o conferinţă de presă.

Radu Miruţă a făcut un apel către conducerea AMPIP şi conducerea DNA să înţeleagă că este un moment în care România are nevoie, având în vedere acest mecanism SAFE, să cureţe extraordinar de mult, maxim, modul în care companiile care desfăşoară aceste contracte se vor desfăşura în continuare.

”Avem nevoie de o conducere igienică, de o conducere transparentă, de o conducere care să ducă mai departe contractele pe care eu, ca Ministru al Economiei, Cugir-ul şi cu implicarea prim-ministrului României, cu implicarea preşedintelui României ajung cu adevărat să se desfăşoare”, a anunţat ministrul Economiei.

Ministrul Radu Miruţă a afirmat că, având în vedere faptul că în această perioadă încearcă să dezmorţească industria naţională de apărare şi încearcă să negocieze cele mai avantajoase contracte pentru România, este extrem de important ca ceea ce negociază, acele condiţii comerciale, să ajungă în nişte companii în care să se ducă mai departe această eficienţă.

”În urma sesizărilor pe care le-am primit, cu privirea la conducerea ROMARM, am trimis Corpul de Control, care a făcut o activitate de control care s-a încheiat aseară. Activitatea de control spune cu subiect şi predicat că modul în care s-a desfăşurat selecţia pentru Consiliul de Administraţie şi pentru director a fost cu încălcarea legii şi nu s-a finalizat aşa cum spune legea”, a spus ministrul.

Potrivit ministrului, conducerea ROMARM nu a fost pusă de el. ”Nu a fost pusă pe perioada mea, nu a fost începută pe perioada mea. A fost începută în turele trecute, eu am fost doar anunţat despre faptul că s-a finalizat”, a menţionat Miruţă.

Ministrul Economiei a prezentat concluziile raportului Corpului de Control, arătând că lucrurile au început cu o destinaţie destul de clară.

”Subordonaţi ai superiorilor au fost desemnaţi să fie în procesul de selecţie pentru Consiliul de Administraţie al ROMARM, subordonaţi care, după aceea, au considerat că şefii lor trebuie să fie super şefi şi să ajungă membri în Consiliul de Administraţie. După ce au ajuns în Consiliul de Administraţie, cei din Consiliul de Administraţie au desemnat directorul ROMARM, printr-o procedură de selecţie din care au făcut parte”, a explicat ministrul.

Radu Miruţă a mai spus că ”directorul actual nu are nicio legătură cu el, este fostul şef de cabinet al fostului ministru Radu Oprea”.

Sursa: News.ro

