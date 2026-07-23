Potrivit unui comunicat de presă, Buzoianu a anunțat aprobarea, în ședința de guvern de joi, 23 iulie, la propunerea Ministerului Mediului, a Strategiei naționale pentru conservarea biodiversității 2026–2030.

”Prin îndeplinirea acestui jalon de reformă, România primește undă verde pentru fonduri PNRR de peste 972,4 milioane de euro, bani care vor intra în economie și vor susține investiții importante pentru sute de comunități.”, arată sursa citată.

În plus, prin această strategie, România stabilește un cadru clar de acțiune pentru protejarea biodiversității, mai spune ministrul, care precizează că ”fiecare măsură are instituții responsabile, termene, potențiale surse de finanțare și indicatori de rezultat”.

Astfel, strategia stabilește pentru perioada 2026–2030 un cadru unitar de protejare, restaurare și utilizare durabilă a biodiversității României.

Documentul include 11 obiective naționale, construite în jurul conservării și restaurării ecosistemelor, reducerii riscului de dispariție a speciilor, utilizării responsabile a resurselor naturale și consolidării capacității instituționale, științifice și financiare.

”Strategia prevede restaurarea ecosistemelor degradate, îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor, refacerea conectivității ecologice și combaterea speciilor alogene invazive. Restaurarea ecosistemelor contribuie direct la reglarea circuitului apei, reducerea efectelor secetei și inundațiilor, stocarea carbonului, polenizare și menținerea fertilității solurilor.

Planul de acțiune transformă obiectivele strategice în măsuri verificabile. Pentru fiecare acțiune sunt stabilite instituțiile responsabile, termenele de implementare, sursele de finanțare, indicatorii de performanță și rezultatele așteptate. Progresele vor fi monitorizate periodic, iar evaluările intermediare vor permite corectarea măsurilor care nu produc rezultatele asumate”, mai arată sursa citată.