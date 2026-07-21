PSD propune ”comisie de criză”, iar PNL vrea ca parlamentarii să fie chemați din vacanță pentru PNRR: ”Miza e importantă”

După apelul lansat de PSD, luni, 20 iulie, preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a transmis și el, marți, că România ar putea închide jaloanele restante din PNRR până la sfârșitul lunii iulie, dacă ar exista voință politică.

Astfel, liberalul afirmă că ”PNL e pregătit pentru o sesiune parlamentară extraordinară organizată săptămâna viitoare”, pentru adoptarea legislației restante din PNRR. ”Putem închide jaloanele restante din PNRR până la sfârșitul lunii, dacă există voința politică a tuturor celor care susțin public că nu vor să pierdem banii din PNRR. PNL e pregătit pentru o sesiune parlamentară extraordinară organizată săptămâna viitoare, pentru adoptarea legislației restante din PNRR. Miza e foarte importantă pentru România, iar responsabilitatea partidelor trebuie să fie pe măsură. Legea salarizării trebuie să fie una corectă. Avem nevoie de o lege care să elimine inechitățile și să respecte principiul "la munca egală, plată egală". La fel de important este să nu mai fie făcute promisiuni electorale fără acoperire. Nu mai putem construi politici pe promisiuni care nu pot fi finanțate”, afirmă președintele Senatului. PSD a propus deja înființarea unei comisii parlamentare ”de criză” Anunțul PNL vine la scurt timp după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a propus formarea unei ”comisii de criză” în Parlament, pentru adoptarea legilor PNRR, inclusiv cu ajutorul celor din AUR. El a explicat, luni, într-o conferință de presă, că în Parlament există patru proiecte de lege din cele şase, restante, referitoare la PNRR. Citește și Ilie Bolojan: „Exploatarea gazelor din Marea Neagră transformă România în cel mai mare producător de gaze al UE” "În continuare, legea salarizării şi legea integrităţii nu au fost depuse la Parlament", a declarat liderul PSD. În ceea ce priveşte proiectele existente, Grindeanu a spus că PSD adoptă o poziţie favorabilă pentru anumite legi.

PNL susţine convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare Biroul Politic Naţional a mandatat grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaţilor şi Senat să susţină adoptarea celor şase proiecte de lege necesare pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin PNRR şi convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare începând de săptămână viitoare. Potrivit unui comunicat al PNL, citat de Agerpres, Biroul Permanent Naţional al partidului a analizat luni stadiul proiectelor de lege necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). "În cadrul şedinţei, preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a prezentat situaţia celor şase proiecte: patru sunt deja depuse la Parlament, iar celelalte două se află în etapa finală a consultării publice. Proiectul privind consolidarea legislaţiei în domeniul integrităţii urmează să fie depus şi înregistrat marţi, 21 iulie, la Camera Deputaţilor, după finalizarea perioadei de consultare publică. Proiectul legii salarizării personalului plătit din fonduri publice urmează să fie depus miercuri, 22 iulie, la Senat. În urma discuţiilor, Biroul Politic Naţional a mandatat grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaţilor şi Senat să susţină adoptarea celor şase proiecte de lege necesare pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România", se arată în comunicat. PNL subliniază că fiecare jalon îndeplinit înseamnă bani europeni care pot fi accesaţi de România. "Adoptarea proiectelor este necesară pentru obţinerea ultimei tranşe de granturi din cererea finală de plată, în valoare de aproximativ 3 miliarde de euro. Aceste reforme reprezintă angajamente asumate de toate guvernele României în ultimii ani. În ceea ce priveşte legea salarizării, aceasta trebuie să respecte atât cerinţele convenite cu Comisia Europeană, cât şi capacitatea reală a bugetului de stat. PNL susţine amendamentele care sunt compatibile cu jaloanele PNRR şi acceptate de Comisia Europeană. Amendamentele care încalcă aceste condiţii nu rezolvă problema, ci pun în pericol banii europeni cuveniţi României", se explică în comunicat. Totodată, Partidul Naţional Liberal consideră că, începând de săptămâna viitoare, poate fi organizată o sesiune parlamentară extraordinară. "PNL susţine convocarea acesteia şi va participa activ la lucrările comisiilor şi la şedinţele de plen, astfel încât proiectele să fie adoptate în cel mai scurt timp. România nu îşi permite să piardă miliarde de euro din cauza întârzierilor sau a disputelor politice. Responsabilitatea tuturor partidelor este să respecte angajamentele asumate şi să protejeze interesele ţării", se mai spune în comunicat.

Ministrul interimar Dragoș Pîslaru, în luna aprilie: ”10 miliarde de Euro trebuie aduși în România până la finalul lunii august” ”I-am prezentat astăzi președintelui Nicușor Dan stadiul implementării reformelor și investițiilor din PNRR: 10 miliarde de Euro trebuie aduși în România până la finalul lunii august. (...) Planul Național de Redresare și Reziliență nu aparține unui partid sau altuia, unui politician sau altuia. Acest program livrează peste 21.000 de proiecte în fiecare comună, oraș și județ din România și proiecte regionale precum autostrăzi, spitale, modernizarea căilor ferate, digitalizare, eficiență energetică și multe altele” - spunea ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, în 20 aprilie. Guvernul României: ”În urma celei de-a treia revizuiri, valoarea totală a PNRR este de 20,1 miliarde de euro” Guvernul a luat act, în şedinţa de joi, 16 iulie, de o Notă privind revizuirea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi depunerea cererii de plată nr. 5, a informat Executivul, potrivit Agerpres. Guvernul a finalizat procesul de revizuire a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), etapă care permite depunerea Cererii de plată nr. 5, cu o valoare estimată de aproximativ 2 miliarde de euro. Revizuirea Planului a urmărit adaptarea investiţiilor şi reformelor la stadiul real de implementare, maximizarea absorbţiei fondurilor europene şi evitarea riscului unor penalizări financiare semnificative, a precizat un comunicat de presă al Guvernului. În urma celei de-a treia revizuiri, valoarea totală a PNRR este de 20,1 miliarde de euro, din care 13,6 miliarde de euro reprezintă granturi şi 6,5 miliarde de euro împrumuturi. Totodată, au fost ajustaţi indicatorii unor investiţii şi reformulate anumite jaloane, astfel încât implementarea Planului să reflecte progresul efectiv al proiectelor şi să permită utilizarea integrală a fondurilor europene până la termenul-limită de eligibilitate, august 2026. Noua structură a Cererii de plată nr. 5, agreată cu Comisia Europeană, include 75 de jaloane şi ţinte - 21 aferente reformelor şi 54 aferente investiţiilor. Reconfigurarea cererii asigură o distribuire mai echilibrată a jaloanelor şi ţintelor între cererile de plată nr. 5 şi nr. 6 şi reflectă stadiul real de implementare al proiectelor, potrivit Executivului. Valoarea brută a Cererii de plată nr. 5 este de 2,66 miliarde de euro, din care 1,92 miliarde de euro granturi şi 744 milioane de euro împrumuturi. Suma estimată a fi încasată după evaluarea Comisiei Europene este de aproximativ 2 miliarde de euro. Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de coordonator naţional al PNRR, monitorizează permanent progresul îndeplinirii jaloanelor şi ţintelor şi colaborează cu toate ministerele şi instituţiile responsabile pentru finalizarea documentaţiei necesare depunerii cererii de plată, aminteşte Guvernul. În perioada următoare, prioritatea este finalizarea documentelor justificative, a actelor normative şi a tuturor procedurilor administrative şi de audit necesare depunerii Cererii de plată nr. 5. De asemenea, toate instituţiile implicate trebuie să asigure respectarea principiului ireversibilităţii reformelor, verificarea utilizării fondurilor, prevenirea dublei finanţări şi implementarea recomandărilor formulate de Autoritatea de Audit şi de serviciile Comisiei Europene. "Conform calendarului convenit cu Comisia Europeană, noua Decizie de punere în aplicare a Consiliului este estimată să fie aprobată la începutul lunii august, urmând ca în aceeaşi zi România să depună Cererea de plată nr. 5. Cererea de plată nr. 6 este programată pentru sfârşitul lunii septembrie. Prin această etapă, România îşi consolidează parcursul de implementare a PNRR şi creează premisele pentru absorbţia integrală a fondurilor europene destinate modernizării infrastructurii, dezvoltării economiei şi implementării reformelor asumate. Guvernul a luat act de această Notă", precizează comunicatul Executivului.

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