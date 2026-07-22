În replică, cei vizați resping acuzațiile, iar Radu Mihaiu îl invită pe Sorin Grindeanu să învețe să citească legea.

Sorin Grindeanu susține că proiectul care modifică legea integrității conține o serie de amendamente depuse de USR care nu pot fi acceptate. Șeful PSD acuză că sunt menite să reducă din atribuțiile ANI și ar slăbi regulile privind integritatea aleșilor și demnitarilor.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Se modifică Codul administrativ astfel încât aleșii să nu mai fie în conflict de interese atunci când votează acte administrative. Pe noile reglementări, domnul Fritz n-ar mai fi în conflict de interese. Așa ceva este de neimaginat”.

Reprezentanții USR spun că modificările legii nu se vor aplica retroactiv.

Radu Mihaiu, deputat USR: „Are cel puțin două probleme. Prima problemă e că este disperat și trebuie să dea vina pe cineva și a doua problemă pe care o are domnul Grindeanu e că nu citește, nu citește legea. Prevederile legii se aplică faptelor săvârșite după intrarea în vigoare”.

Conform unor surse politice, cei din UDMR au cerut ca din proiectul de lege să fie eliminată cerința publicării declarațiilor de avere ale politicienilor și funcționarilor publici. Paragraful ar fi fost scos după ce maghiarii ar fi amenințat că nu votează legea.

Adrian Cozma, deputat PNL: În trecut au mai avut astfel de abordări cei de la UDMR. Eu o să votez să fie publice declarațiile de avere ale tuturor.

Reporter: Chiar dacă amendamentul e depus de PSD?

Adrian Cozma: Da, dacă e bun, eu îl votez.

Cei de la UDMR nu au comentat deocamdată aceste aspecte.

Legea integrității face parte dintre cele șase jaloane din PNRR care trebuie votate în Parlament în sesiunea extraordinară de săptămâna viitoare și ar putea aduce României 770 de milioane de euro.