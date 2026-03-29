Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, susţine că PSD a preluat şi depus în Parlament un proiect de lege identic cu unul iniţiat de USR în 2022 privind interzicerea închiderii surselor de energie pe cărbune fără înlocuirea lor cu altă capacitate, menţionând că atunci majoritatea PSD-PNL a blocat iniţiativa legislativă.

"Parlamentari ai PSD au ajuns să copieze proiectele depuse de USR în Parlament. Nu pot decât să mă bucur şi chiar îi încurajez să o mai facă - este dovada clară că propunerile noastre sunt bune. Cât despre 'plagiat', nu am nicio emoţie: copia nu va fi niciodată mai bună decât originalul.

În 2022, când PSD-ul de atunci la braţ cu PNL-ul de atunci închideau surse de producere a energiei electrice pe cărbune, am depus împreună cu Cristina Prună proiectul PL-x 121/2022, o lege simplă şi de bun-simţ: nu închizi o sursă de energie electrică pe cărbune până nu pui altceva în loc. Era timp să facem lucrurile responsabil. Majoritatea PSD - PNL de atunci a tergiversat proiectul, parlamentarii lor au votat împotrivă, apoi l-au băgat la sertar", a scris Miruţă, duminică, într-o postare pe Facebook.

Miruță: ”Scenă de teatru politic”

Potrivit acestuia, principiul prevăzut în iniţiativa legislativă depusă de social-democraţi este unul corect şi va fi votat de USR, dar trebuia aplicat încă din 2022.

"Acum, când oamenii au ieşit în stradă în Gorj, PSD a copiat proiectul USR, l-a băgat în Parlament şi vor să pună pe ordinea de zi săptămâna aceasta copia lor, nu originalul nostru, chiar dacă sunt identice. Foarte bine. USR îl va vota şi pe al lor, pentru că principiul este corect şi l-am susţinut consecvent. Doar că acest principiu trebuia aplicat încă din 2022, de când am introdus acest proiect în Parlament", a afirmat Miruţă.

În opinia sa, abordarea venită dinspre PSD este una contradictorie, în condiţiile în care "Ministerul Energiei a semnat chiar săptămâna aceasta OUG 20/2026 care face exact opusul - decide închiderea cărbunelui fără să pună nimic în loc".

"Nicio asumare europeană nu interzice punerea înainte a altceva în schimb. Atât de 'serioasă' este această abordare. Restul este doar o scenă de teatru politic", a completat Radu Miruţă.