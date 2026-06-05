Când clienții au ajuns la sucursală, au găsit un afiș la intrare: „Închis din motive tehnice.” Părea o defecțiune, una dintre acele probleme, precum lipsa conexiunii la internet, care obligă suspendarea serviciului pentru câteva ore. În realitate, în spatele ușilor închise, se desfășura un jaf atent planificat, scrie 7colli.it.

Timp de peste trei ore, angajații sucursalei din Roma au fost ținuți captivi de doi bărbați înarmați, care reușiseră să intre în bancă în timpul nopții prin spargerea unui perete dintr-o încăpere alăturată. Hoții au reușit în cele din urmă să fugă cu aproximativ 125.000 de euro.

Jaful fusese planificat cu mult timp înainte. Potrivit primelor informații, infractorii au lucrat peste noapte într-o clădire adiacentă băncii, reușind să spargă un perete și să deschidă un pasaj direct către sucursală.

Odată intrați, nu au acționat imediat. Au așteptat sosirea managerului și a angajaților, care se aflau deja în interiorul băncii. Când personalul a deschis ușa în jurul orei 8:00, hoții erau deja acolo.

Deghizați în muncitori și pregătiți pentru momentul zero

Îmbrăcați ca zugravi, înarmați, cu fețele acoperite și purtând șepci, cei doi i-au imobilizat pe cei prezenți și i-au obligat să rămână în interiorul sucursalei. Ținta lor nu a fost casa de bani accesibilă imediat, ci suma depozitată în casa de marcat cu întârziere, care poate fi deschisă doar după un anumit interval de timp. Din acest motiv, angajații ar fi fost ținuți sub amenințare timp de mai multe ore.

Între timp, hoții au luat măsuri și pentru a împiedica intervențiile din exterior. Au ordonat personalului să afișeze la intrare un anunț privind închiderea băncii din cauza unor presupuse probleme tehnice, câștigând astfel timp.

După ce casa de bani a fost deschisă, infractorii au luat banii și au dispărut fără urmă. Alarma a fost dată abia în jurul prânzului, moment în care jaful era deja încheiat. Carabinierii de la stația Garbatella și anchetatorii din cadrul Unității Operaționale au intervenit la fața locului și au început imediat investigațiile.

Momentul a fost surprins de camere

Poliția analizează imaginile camerelor de supraveghere din bancă și din unitățile comerciale din zonă. Înregistrările care surprind atât intrarea hoților, cât și momentele premergătoare jafului ar putea fi deosebit de importante. Între timp, managerul și angajații care au fost martori direcți ai jafului au fost audiați pe larg. Declarațiile lor au permis reconstituirea unor detalii despre îmbrăcămintea infractorilor, care purtau salopete similare celor folosite de zugravi, șepci și alte obiecte menite să le ascundă fețele.

Metoda folosită seamănă foarte mult cu cea a așa-numitei „gang del buco”, o grupare specializată în spargerea băncilor prin încăperi alăturate, pivnițe, depozite sau tuneluri subterane. Și nu ar fi prima dată când sudul capitalei este vizat.

Cu doar câteva zile înainte, a fost înregistrată o tentativă similară la o sucursală bancară, unde hoții au găsit birourile goale, clădirea fiind în curs de dezafectare.