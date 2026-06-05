În acest scop sunt folosite radare de coastă, patrule navale și elicoptere militare deja desfășurate sau menținute în stare de alertă.

Autoritățile bulgare au desfășurat, de asemenea, unități navale în zona coastei din partea de nord și au în vedere folosirea unor drone pentru a spori capacitățile de observare.

Coordonare cu România și NATO

Ministerul bulgar al Apărării a subliniat că menține o coordonare permanentă cu Marina română și cu Comandamentul Maritim Aliat al NATO (MARCOM) pentru a urmări evoluția situației.

La rândul său, ministrul bulgar al apărării, Dimitar Stoianov, a asigurat în fața parlamentului de la Sofia că nu există motive de îngrijorare pentru populație.

Ca măsură de precauție, Administrația Maritimă din Varna, oraș unde se află principalul port din nordul Bulgariei, a oprit temporar vineri serviciul de feribot și le-a recomandat pescarilor să nu iasă pe mare. O regată care se desfășura la Balcic, la aproximativ 40 de kilometri sud de Constanța, a fost, de asemenea, întreruptă.

Drona s-a autodetonat în Portul Constanța

O dronă maritimă care a fost descoperită, vineri dimineața, în Portul Civil Constanța, în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, s-a autodetonat în jurul orei 10:30, fără a produce victime.

Forțele Navale ucrainene au confirmat că a fost vorba despre o dronă ucraineană scăpată de sub control în misiune în urma bruiajului exercitat de sistemele de război electronic rusești, astfel că drona a fost deviată și a plutit în derivă către coasta României.