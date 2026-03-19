Premierul Ilie Bolojan participă, după ședința de guvern, de la ora 19:00 la dezbaterile din plen pe tema bugetului pe 2026.

Liderii coaliției sacrifică bugetul Înaltei Curți, iar eliminarea CASS pentru anumite categorii va fi decisă în Parlament. După patru zile de negocieri, forma finală va fi votată vineri în plen.

Sorin Grindeanu i-a invitat pe partenerii de guvernare la o discuție pentru a găsi o cale prin care să fie finanțată majorarea ajutoarelor pentru pensionari și familiile cu venituri reduse.

După 30 de minute de discuții, premierul Ilie Bolojan a venit cu soluția: „Am decis să reducem componenta de cheltuieli care ținea de achitarea unor drepturi obținute de magistrați prin sentințe care au fost câștigate în anii trecuți și, practic, amânarea acestora pentru anii următori”.

Kelemen Hunor, președintele UDMR: „Este o victorie pentru persoanele vulnerabile”.

Deși, inițial, bugetul Înaltei Curți de Justiție a fost suplimentat cu 50% față de anul trecut, acum va scădea de la 4,9 miliarde, la 3,1 - în condițiile în care reprezentanții ICCJ n-au fost mulțumiți nici cu alocarea inițială.

Președinta Înaltei Curți, Lia Savonea, ne-a transmis că analizează varianta de a ataca la Curtea Constituțională legea bugetului.

Guvernul a tăiat din bugetul instituției 1,1 miliarde de lei, adică suma suplimentară cerută de PSD pentru a majora ajutoarele, plus încă 770 de milioane de lei pe care îi va trimite la bugetele locale.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: „Deși eliminarea CASS pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului, pentru veteranii de război și personalul monahal, a fost o linie roșie pentru PSD, Sorin Grindeanu a renunțat la amendament. Proiectul de lege va fi decis în Parlament, unde a trecut deja de Senat”.

Deși eliminarea CASS pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului, pentru veteranii de război și personalul monahal, a fost o linie roșie pentru PSD, Sorin Grindeanu a renunțat la amendament. Proiectul de lege va fi decis în Parlament, unde a trecut deja de Senat.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Mă declar satisfăcut de ședința coaliției. Înțelepciunea celorlalți din coaliție pare că a revenit”.

O nouă consultare internă la PSD

Chiar și așa, social-democrații nu anulează ședința de consultare cu cei aproape 5.000 de lideri din toată țara, în care vor vota dacă-l mai vor premier pe Ilie Bolojan și pe USR, partener.

Sorin Grindeanu: „Noi facem o evaluare nu pe buget. Noi facem evaluarea participării la guvernare”.

Iar cei de la USR acuză PSD de jocuri de culise, chiar cu rivalii oficial declarați, AUR.

Dominic Fritz, președintele USR: „PSD și-a dorit să ajungem în acest moment, tocmai pentru că a ne arăta pisica partenerilor din coaliție, că oricând pot să-și găsească și alte majorități. Nu a funcționat, înțeleg că nu s-au înțeles la preț ieri cu AUR, dar vedem această strategie clară a PSD-ului de a face majorități spontane, în ghilimele, cu AUR”.

Dar nici opoziția n-a fost de acord cu formula finală.

Cosmina Cerva, senatoare PACE: „Eu am înțeles că toată noaptea a fost un război al cuțitelor albe, v-ați duelat aici în ajutoare peste ajutoare, dar țin să vă aduc aminte că toți ați fost de acord cu măsurile asumate de guvernul Bolojan”.

Concluzia a venit de la președintele României.

Nicușor Dan: „Eu cred că cele patru partide pro-occidentale din România sunt condamnate să guverneze împreună.”