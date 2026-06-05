”Tot timpul cetățenii au dreptate când te evaluează. Eu încerc să le explic, prin dumneavoastră, de cele mai multe ori, cum văd eu România, administrația, ce am făcut, ce n-am făcut. Evident că este o nemulțumire în societate și alegerile generează așteptări. Nu totdeauna aceste așteptări au un termen potrivit de realizare”, a spus președintele Nicușor Dan, despre cifrele din sondaje, la un an de la preluarea mandatului de președinte.

Șeful statului a arătat că evaluarea se va face la vot, peste patru ani.

Nicuşor Dan, despre componenţa viitorului guvern Tomac

Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, despre componența viitorului guvern Tomac, că sunt persoane interesante între consilierii săi, dar este o discuție strict între Eugen Tomac și persoanele pe care dumnealui și le dorește.

Despre consilierii săi care ar urma să facă parte din viitorul Cabinet Tomac, Nicușor Dan a spus că, din momentul acesta, este o discuție din care el s-a extras.

”Este o discuție strict între Eugen Tomac și persoanele pe care dumnealui și le dorește. Nu știu, sunt persoane interesante între consilierii mei. O să vedem. E decizia lui”, a răspuns președintele.

Șeful statului a comentat și acuzațiile că și-ar face guvernul său.

”Diferența fundamentală este că, alternativ, dacă cumva un guvern al predecesorilor mei eșua, exista o alternativă clar pro-occidentală. Asta e diferența fundamentală. În alegerea pe care eu am făcut-o, n-a fost vreun orgoliu sau, știu eu, vreo dorință, ci a fost să răspund la o necesitate, pentru că, realmente, și sunteți jurnaliști și discutați cu partidele politice, nu există o altă soluție pro-occidentală în momentul ăsta”, a menționat Nicușor Dan.

Întrebat dacă își va asuma un posibil eșec al lui Eugen Tomac, Nicușor Dan a spus că orice om politic își asumă toate gesturile pe care le face.

”Repet, în momentul acesta a fost un gest de asumare a unei realități”, a mai afirmat Nicușor Dan.