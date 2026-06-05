La noi, concedierile nu sunt semnificative, în schimb companiile au încetinit angajările și caută oameni pregătiți să lucreze cu instrumentele de ultimă generație.

Doar în prima jumătate din 2026, în întreaga lume, peste o sută de mii de angajați din domeniul IT și-au pierdut locul de muncă, aproape câți au fost concediați tot anul trecut. Dar nu toate disponibilizările pot fi puse pe seama Inteligenței Artificiale. Publicațiile de specialitate vorbesc de un procent de 50%. Companiile invocă mai degrabă reducerea de costuri sau reorganizarea. O platformă care urmărește în timp real evoluția în domeniul IT a raportat cele mai mari concedieri în companii din SUA.

La noi, companiile IT au încetinit ritmul de angajare. Datele unui studiu arată că doar 6% din joburile din domeniul IT au fost înlocuite anul trecut de Inteligența Artificială. Dar estimările spun că procentul s-ar putea dubla în următorii doi ani.

BIANCA MUNTEAN, MANAGER TRANSILVANIA CLUSTER IT: „Pentru prima dată în ultimii 16 ani, vedem o descreștere a cererii în ceea ce privește forța de muncă. Rolul oamenilor rămâne extrem de important, doar că toate aceste joburi își schimbă profilul.”

DRAGOȘ STANCA, EXPERT ÎN TRANSFORMARE DIGITALĂ: „Nu avem cum să renunțăm la a crește noi generații de oameni care să poată să facă treabă bună. La fel, noii candidați înțeleg că, odată ce vii la un interviu însoțit deja de agenții tăi AI, ai șanse mai mari să fii angajat.”

Mai mult de jumătate dintre angajații din IT de la noi lucrează deja cu Inteligența Artificială.

MIHAI ZÂMBOIAN, SPECIALIST IT: „Uneori mi-ar fi luat câteva zile să scriu un cod software, acum pot să le reduc la câteva ore. Rolul meu s-a mutat foarte mult pe descrierea specificațiilor, pe care trebuie să le respecte codul.”

Specialiștii susțin că fenomenul poate oricând să se inverseze și analizează cazul unei mari companii din străinătate.

IOANA SZABO, ANALIST PIAȚA MUNCII: „După ce a dat sute de oameni afară pe considerentul că AI poate face treabă în customer support și poate înlocui sute de oameni deodată, apoi și-a dat seama că trebuie să reangajeze acei oameni, pentru că prețul acestei eficiențe era mai degrabă resimțit de client printr-o scădere drastică a calității.”

Specialiștii atrag atenția că abilități precum gândirea critică, abilitatea de a găsi soluții inovatoare și adaptabilitatea fac diferența în procesul de recrutare în IT.