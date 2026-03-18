Dezbaterile pe buget nu pot rămâne blocate cât timp PSD "se târguieşte" cu AUR, se arată într-un comunicat transmis, miercuri, de USR. "PSD ştie că România nu mai are bani în plus, dar se joacă cu AUR de-a bugetul ţării. USR cere partidelor să se întoarcă în Comisiile de buget şi să voteze bugetul cât mai repede în forma trimisă de Guvern. PSD trebuie să înceteze să saboteze bugetul încercând să îşi facă imagine publică cu amendamente pentru care nu există fonduri. Dezbaterile pe buget nu pot rămâne blocate cât timp PSD se târguieşte cu AUR ca să treacă diverse amendamente", precizează USR.

Tensiuni tot mai mari în dezbaterile din Parlament pe amendamentele la legea bugetului. „Să nu minți, așa zice porunca!”

Continuă dezbaterile din Parlament pe legea bugetului. Miniștrii Guvernului Bolojan au venit să-și prezinte bugetele, iar tensiunile sunt tot mai mari.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și cel al Muncii, Florin Manole, s-au contrazis pe tema ajutoarelor sociale cerute de PSD.

”Este clar că aceste sume au crescut și este clar că presiunea, per total, asupra bugetului general a devenit din ce în ce mai mare. În analiza pe care am făcut-o în proiecția de buget propusă, am asigurat 1,7 miliarde pentru aceste plăți deja. Au fost discuții nenumărate în coaliție pe această temă. Înțelegem nevoia și tocmai de aceea am acoperit din suma cerută un cuantum de 1,7 miliarde. În momentul în care această sumă de 1,1 miliarde, luată dintr-un capitol bugetar, în momentul în care extragem această sumă dintr-un capitol care deja e previzionat, trebuie să punem din altă parte banii la loc. Deci se adaugă la deficit. De aceea, făcând toate eforturile pentru a susține mare parte din pachetul propus, n-am putut să îl acoperim în integralitate. Ca atare nu susținem amendamentul”, a afirmat ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare.

”Știu din discuția explicită cu dna vicepreședintă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, că posibilitățile României de finanțare a asistenței sociale de vouchere sau alte forme din fonduri europene sunt zero”, a declarat ministrul Muncii, Florin Manole.