"Eu îmi fac autocritica şi spun că n-am anticipat - şi îmi cer scuze pentru asta -, eu n-am anticipat o componentă: faptul că Ilie Bolojan nu are nicio treabă cu economia. Modul în care conduce şi măsurile pe care le ia nu au nicio treabă cu a relansa, să spunem, economia, fiindcă economia României, în acest moment, are nevoie de măsuri de relansare. Ba chiar din contră, tot ceea ce a făcut a dus economia în jos. Şi o să vedem şi lunile viitoare cum toţi indicatorii macroeconomici vor fi de acest tip, cu minus", a afirmat Grindeanu, la Conferinţa Judeţeană a Ligii Aleşilor Locali Dâmboviţa.

Liderul social-democraţilor a adăugat că nu trebuie guvernat pentru tabele în Excel, ci pentru oameni.

"Mai lipseşte ceva. Empatie. Când guvernezi, guvernezi pentru oameni, nu guvernezi pentru nişte tabele în Excel care pot să îţi dea bine astăzi şi mâine să îţi fie altcumva. Nu guvernezi ca să dai bine în faţa, nu ştiu, băncilor. Care, apropo de bănci, anul trecut au avut cel mai mare profit din istorie, în România. Şi atunci vom face consultare internă şi vedem care este drumul nostru", a adăugat Grindeanu.

Preşedintele PSD a reamintit care sunt cele trei opţiuni ale social-democraţilor, în opinia sa.

"Avem de ales, de principiu, trei variante. Unu - a rămâne în această formă în care suntem acum, fără să facem nimic, adică să nu schimbăm nimic. Doi - să trecem în opoziţie. Şi trei - să încercăm să facem în cadrul coaliţiei o reconfigurare a coaliţiei. Astea sunt cele trei opţiuni pe care noi le avem şi în acest mod vom decide cu toţii sau vom alege în 20 aprilie", a mai spus Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a vorbit şi despre faptul că social-democraţii nu sunt ascultaţi în coaliţia de guvernare.

"Noi facem parte din această coaliţie atâta timp cât suntem ascultaţi, atâta timp cât proiectele propuse de noi sunt preluate. Un alt exemplu. Inadmisibil! Venim în septembrie, cred, cu toţi miniştrii pe care îi vedeţi aici, am propus un program de relansare economică. Pe care l-am prezentat. Şi în public şi l-am prezentat coaliţiei. Nu a fost preluat decât cu ameninţări, în februarie, la şase luni după. Ce s-a întâmplat în aceste şase luni? Consumul a picat în fiecare lună în România. Inflaţia a ajuns la aproape 10%. Ieri am văzut că producţia industrială, ianuarie faţă de decembrie, a scăzut cu 16%. În mediul privat s-au pierdut în ultimele opt luni 55.000 de locuri de muncă", a adăugat Grindeanu.

La Conferinţa Judeţeană a Ligii Aleşilor Locali Dâmboviţa au fost prezenţi miniştrii PSD Alexandru Rogobete, Florin Manole, Bogdan Ivan, Radu Marinescu, Florin Barbu, precum şi viceprim-ministrul PSD Marian Neacşu.