Manifestanții au venit cu diferite mesaje de sprijin pentru actualul premier.

În același timp, la Palatul Parlamentului, reprezentanții Partidul Social Democrat (PSD) s-au reunit pentru a vota retragerea susținerii premierului.

Social-democrații vor să își scoată miniștrii din Guvern și declanșează criza politică

Partidul Social Democrat a decis să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan.Aproximativ 5.000 de membri ai organizaţiilor judeţene şi ai Consiliului Politic Naţional al PSD au votat la referendumul intern - 97,7% au fost "pentru" retragerea sprijinului politic lui Bolojan, iar 2,3% au votat "împotrivă''.

Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat că conducerea partidului va ţine cont de mandatul pe care l-a primit şi în zilele următoare va acţiona în acest sens.

”Mandatul pe care l-am primit din partea dv, noi, este cât se poate de clar. Când 97,7% dintre colegi îţi spun că acesta este mandatul, că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă, nu mai mai este loc de altceva. Am înţeles acest lucru şi eu şi Claudiu şi vicepreşedinţii şi toată conducerea partidului”, a spus Grindeanu, după vot.

”Vă asigur că, în conformitate cu ce aţi votat, în zilele următoare vom acţiona. PSD este cel mai important partid din România, este partidul numărul 1 în parlament, vom ţine cont de mandatul pe care ni l-aţi dat”, a arătat el.



