„Astăzi, când se împlinesc patru ani de la declanșarea de către Rusia a războiului său brutal și neprovocat și a invaziei la scară largă a Ucrainei, Guvernul României își exprimă sprijinul și solidaritatea față de poporul ucrainean în lupta sa pentru libertate, suveranitate și pace. Rezistența Ucrainei este esențială pentru securitatea întregii Europe”, a scris premierul pe Facebook.

Și președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de solidaritate la împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei ruse asupra Ucrainei.

Războiul pornit de Moscova a schimbat fundamental securitatea Europei și a generat suferințe uriașe pentru populația ucraineană, a subliniat președinte României într-un mesaj pe Facebook.

„În urmă cu patru ani, unul dintre cele mai teribile scenarii pentru Europa devenea realitate. Rusia a atacat Ucraina, declanșând un război fără milă împotriva unei națiuni care a refuzat să se lase înfrântă”, a început Nicușor Dan.

El a evidențiat rolul Ucrainei în apărarea întregului continent, arătând că „de atunci, Ucraina luptă pentru noi toți și menține securitatea întregului nostru continent, cu un curaj și o rezistență admirabile”.

În același timp, Nicușor a reafirmat sprijinul României pentru Kiev: „România va sprijini Ucraina oricât timp este necesar”. Alături de partenerii din Uniunea Europeană, România susține continuarea negocierilor „până când se vor îndeplini condițiile pentru o pace justă, cu garanţii de securitate care să prevină posibilitatea oricărui nou conflict”.

Mesajul lui Volodimir Zelenski

La patru ani de la invazia rusă, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că liderul rus Vladimir Putin nu şi-a atins obiectivele, iar Ucraina merită o pace „puternică, demnă şi durabilă”.

„Putin nu şi-a atins obiectivele. Nu a înfrânt poporul ucrainean. Nu a câştigat acest război”, a declarat el în mesajul video. „Am păstrat Ucraina şi vom face tot posibilul pentru a ajunge la pace şi pentru ca dreptatea să fie făcută. Vrem pace, o pace puternică, demnă şi durabilă”, a transmis liderul de la Kiev.

„Astăzi se împlinesc exact patru ani de când Putin a cucerit Kievul în trei zile”, spune ironic Zelenski făcând aluzie la planurile iniţiale ale Moscovei. „Şi asta spune foarte multe despre rezistenţa noastră, despre modul în care Ucraina a luptat în tot acest timp. În spatele acestor cuvinte se află milioane de oameni ai noştri. În spatele acestor cuvinte se află mult curaj, muncă foarte grea, rezistenţă şi un drum lung pe care Ucraina îl parcurge din 24 februarie”, continuă Zelenski mesajul adresat compatrioţilor săi.