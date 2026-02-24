Zelenski dezvăluie pentru prima dată buncărele secrete din Kiev unde a coordonat contraofensiva Ucrainei. VIDEO

Zelenski parcurge, timp de 19 minute, un labirint de tuneluri sovietice, parte dintr-un complex sub Kiev, conceput să asigure continuitatea guvernării.
„Aici s-au luat multe decizii esențiale”, spune el. „Echipa noastră, Guvernul, reuniuni zilnice cu militarii, apeluri, căutarea soluțiilor – tot ce era necesar pentru ca Ucraina să reziste.”
În aceste structuri fortificate și securizate, unele camere sunt dedicate președinției, altele Guvernului și Parlamentului.
„În acest birou, într-o cameră mică de bunker de sub strada Bankova, mi-am purtat primele discuții cu lideri mondiali, la începutul războiului”, povestește Volodimir Zelenski.
În primele ore după invazia rusă, sute de oameni lucrau neîntrerupt în rețeaua de buncăre. În acel moment, Joe Biden, președintele SUA, l-a sunat: „Volodimir, e o amenințare, trebuie să pleci de urgență. Suntem gata să te evacuăm”.
Zelenski a refuzat: voia arme, nu un „taxi”. După patru ani, poziția sa rămâne neschimbată.
