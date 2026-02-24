Zelenski dezvăluie pentru prima dată buncărele secrete din Kiev unde a coordonat contraofensiva Ucrainei. VIDEO

Zelenski parcurge, timp de 19 minute, un labirint de tuneluri sovietice, parte dintr-un complex sub Kiev, conceput să asigure continuitatea guvernării.

„Aici s-au luat multe decizii esențiale”, spune el. „Echipa noastră, Guvernul, reuniuni zilnice cu militarii, apeluri, căutarea soluțiilor – tot ce era necesar pentru ca Ucraina să reziste.”