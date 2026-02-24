Administraţia Prezidenţială explică de ce Nicuşor Dan nu a promulgat legea privind pensiile magistraţilor, după decizia CCR
Administraţia Prezidenţială explică de ce Nicuşor Dan nu a promulgat legea privind pensiile magistraţilor, după decizia CCR

Zelenski dezvăluie pentru prima dată buncărele secrete din Kiev unde a coordonat contraofensiva Ucrainei. VIDEO

Stiri externe
Zelenski bunker tw
Twitter

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a publicat marți, pentru prima dată de la începutul războiului, un video dintr-un vast complex de buncăre sub Kiev, de unde a fost coordonată contraofensiva ucraineană.

autor
Mihaela Ivăncică

Zelenski parcurge, timp de 19 minute, un labirint de tuneluri sovietice, parte dintr-un complex sub Kiev, conceput să asigure continuitatea guvernării.

„Aici s-au luat multe decizii esențiale”, spune el. „Echipa noastră, Guvernul, reuniuni zilnice cu militarii, apeluri, căutarea soluțiilor – tot ce era necesar pentru ca Ucraina să reziste.”

În aceste structuri fortificate și securizate, unele camere sunt dedicate președinției, altele Guvernului și Parlamentului.

„În acest birou, într-o cameră mică de bunker de sub strada Bankova, mi-am purtat primele discuții cu lideri mondiali, la începutul războiului”, povestește Volodimir Zelenski.

În primele ore după invazia rusă, sute de oameni lucrau neîntrerupt în rețeaua de buncăre. În acel moment, Joe Biden, președintele SUA, l-a sunat: „Volodimir, e o amenințare, trebuie să pleci de urgență. Suntem gata să te evacuăm”.

Zelenski a refuzat: voia arme, nu un „taxi”. După patru ani, poziția sa rămâne neschimbată.

Zelenski, mesaj din buncărul său la patru ani de război contra Rusiei. „Putin nu a înfrânt poporul ucrainean”

Sursa: News.ro

Etichete: Ucraina, razboi, buncar, volodimir zelenski,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Italienii au reacționat în două cuvinte după ce a fost anunțată înlocuirea lui Cristi Chivu la Inter
Italienii au reacționat în două cuvinte după ce a fost anunțată înlocuirea lui Cristi Chivu la Inter
Citește și...
Volodimir Zelenski cere UE o dată clară pentru aderarea Ucrainei și avertizează că Putin poate bloca procesul pentru decenii
Stiri externe
Volodimir Zelenski cere UE o dată clară pentru aderarea Ucrainei și avertizează că Putin poate bloca procesul pentru decenii

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a îndemnat Uniunea Europeană să stabilească o dată pentru aderarea ţării sale, într-un discurs video adresat Parlamentului European marţi.

Volodimir Zelenski avertizează: Vladimir Putin a declanșat deja al Treilea Război Mondial și nu se va opri la Ucraina
Stiri externe
Volodimir Zelenski avertizează: Vladimir Putin a declanșat deja al Treilea Război Mondial și nu se va opri la Ucraina

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu pentru BBC că Vladimir Putin a declanşat al Treilea Război Mondial şi trebuie să fie oprit.

Negocieri pentru oprirea războiului din Ucraina. Volodimir Zelenski: ”Rusia vrea să lovească dur”
Stiri externe
Negocieri pentru oprirea războiului din Ucraina. Volodimir Zelenski: ”Rusia vrea să lovească dur”

La Geneva are loc cea de a treia rundă de negocieri trilaterale - Statele Unite, Ucraina și Rusia. Mizele sunt deosebit de mari pentru Kiev, care se află sub presiunea Washingtonului, de a accepta un acord privind încheierea războiului.

Recomandări
Analist: “Există riscul ca România să sufere pierderi de teritoriu. Se poate întâmpla chiar în acest an”
Interviurile Stirileprotv.ro
Analist: “Există riscul ca România să sufere pierderi de teritoriu. Se poate întâmpla chiar în acest an”

România este astăzi un stat atât de slăbit, încât există riscul să nu facă față unei intensificări a presiunilor externe și, din această cauză, să sufere pierderi teritoriale, în viitorul imediat.

Administraţia Prezidenţială explică de ce Nicuşor Dan nu a promulgat legea privind pensiile magistraţilor, după decizia CCR
Știri Actuale
Administraţia Prezidenţială explică de ce Nicuşor Dan nu a promulgat legea privind pensiile magistraţilor, după decizia CCR

Administraţia Prezidenţială explică, marţi, de ce Nicuşor Dan nu a promulgat legea privind pensiile magistraţilor, după ce judecătorii CCR au declarat constituţională legea.  

Premierul Ilie Bolojan anunţă adoptarea reformei administraţiei şi pachetul de relansare economică
Stiri Politice
Premierul Ilie Bolojan anunţă adoptarea reformei administraţiei şi pachetul de relansare economică

Guvernul a adoptat, în ședința de marți, pachetul administrativ elaborat de Ministerul Dezvoltării și aprobat de Coaliția de guvernare. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 24 Februarie 2026

42:31

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Februarie 2026

01:44:48

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Un șantier plin de promisiuni

42:02

Alt Text!
Doctor de bine
(P) După operație, sistemul nervos se recuperează într-un an. Ce rol are neuronavigația în neurochirurgie, într-un centru integrat destinat patologiei cerebrale, ne spune prof. dr. Horia Pleș, medic primar neurolog

17:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

UEFA Champions League | ACUM: Atletico Madrid - Club Brugge 2-1. Trei meciuri tari de la 22:00

Sport

Hansi Flick nu se joacă! Pedri și Ferran Torres s-au amuzat copios: „Mai bine rămâi acasă”