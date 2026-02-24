Lucrările din piatră realizate de Constantin Brâncuşi, acum 88 de ani, fac parte din patrimoniul UNESCO.

Este vorba despre un colţ din partea superioară a băncii, pe o porţiune de câţiva centimetri.

Potrivit autorităţilor locale, bucata desprinsă acum a fost găsită la fel şi în urmă cu două decenii, când a avut loc ultima restaurare a operelor lui Brâncuşi.

Atunci ar fi fost fixată la loc de restauratori şi până acum a rezistat bine, păstrând integritatea lucrării.

Incidentul nu este pus pe seama unui act de vandalism, ci mai degrabă ar avea legătură cu fluctuaţiile de temperatură din această iarnă. Mai ales că operele sunt păzite permanent de poliţiştii locali. Totuşi, poliţiştii au deschis un dosar penal pentru distrugere.

Banca respectivă face parte din Ansamblul monumental Calea Eroilor, realizat în 1938 şi inclus în Patrimoniul UNESCO.