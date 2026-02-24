Linia spre Aeroportul Henri Coandă a urcat pe locul 2, detronând tradiționala rută București-Brașov, care a coborât pe poziția a treia, arată datele Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), publicate de Club Feroviar.

„Precizăm că datele evidențiază fluxul de persoane între perechile de stații din tabel (origine-destinație), nefiind inclus aici și fluxul între stațiile intermediare”, explică ARF. Această limitare tehnică exclude din top rute precum Titan Sud-Oltenița, intens utilizată de navetiști, dar operată de Transferoviar pe infrastructură neinteroperabilă.

Magistrala 800: viteză și sezon estival

Succesul rutei București-Constanța se datorează modernizării Magistralei 800 pentru 160 km/oră, care reduce călătoria pe cei 225 km la puțin peste două ore. Deși traficul explodează vara, numărul anual de pasageri menține linia pe primul loc și în extrasezon.

De la Mogoșoaia la Terminalul T1: o investiție de 450 de milioane de lei

Urcarea pe locul 2 a liniei de aeroport reflectă succesul unui proiect recent. Prima cursă comercială a plecat din Gara de Nord pe 12 decembrie 2020.

Investiția s-a derulat în două contracte: Arcada Company a construit 2,95 km de cale ferată simplă, cu viaduct de 1,52 km peste DN1, pentru 398,1 milioane de lei, în timp ce austriecii de la Porr Construct au dublat linia între Mogoșoaia și Balotești (8 km) pentru 50,5 milioane de lei.

Avantajul decisiv: circulație cadențată din 40 în 40 de minute, non-stop.

Brașovul, detronat în pofida modernizării spre munte

Căderea pe locul 3 a rutei București-Brașov vine în contextul în care Magistrala 300 a fost modernizată în două etape: București-Câmpina (2001-2004, 271 milioane euro) și Câmpina-Predeal (2007-2012, 295 milioane euro), cu constructori precum Siemens, Porr și Arcada Company.