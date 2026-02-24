Războiul pornit de Moscova a schimbat fundamental securitatea Europei și a generat suferințe uriașe pentru populația ucraineană, a subliniat președinte României într-un mesaj pe Facebook.

„În urmă cu patru ani, unul dintre cele mai teribile scenarii pentru Europa devenea realitate. Rusia a atacat Ucraina, declanșând un război fără milă împotriva unei națiuni care a refuzat să se lase înfrântă”, a început Nicușor Dan.

El a evidențiat rolul Ucrainei în apărarea întregului continent, arătând că „de atunci, Ucraina luptă pentru noi toți și menține securitatea întregului nostru continent, cu un curaj și o rezistență admirabile”.

Mesajul face referire și la costul uman al conflictului: „Familii destrămate, drame inimaginabile, vieți pierdute, toate acestea reprezintă sacrificii și eforturi uriașe, pentru care suntem recunoscători poporului ucrainean”.

În același timp, Nicușor a reafirmat sprijinul României pentru Kiev: „România va sprijini Ucraina oricât timp este necesar”. Alături de partenerii din Uniunea Europeană, România susține continuarea negocierilor „până când se vor îndeplini condițiile pentru o pace justă, cu garanţii de securitate care să prevină posibilitatea oricărui nou conflict”.

„Pacea în Ucraina înseamnă pace pentru Europa. Oricine amenință cetățenii noștri trebuie să știe că forța noastră stă în unitate. Iar Uniunea Europeană devine tot mai puternică și mai solidară”, a mai transmis acesta.

Pentru a marca împlinirea a patru ani de la lansarea invaziei Rusiei împotriva Ucrainei, Palatul Cotroceni va fi iluminat în culorile drapelului ucrainean.

Un mesaj asemănător a fost transmis, tot pe Facebook, și de premierul Bolojan: „Astăzi, când se împlinesc patru ani de la declanșarea de către Rusia a războiului său brutal și neprovocat și a invaziei la scară largă a Ucrainei, Guvernul României își exprimă sprijinul și solidaritatea față de poporul ucrainean în lupta sa pentru libertate, suveranitate și pace.

Rezistența Ucrainei este esențială pentru securitatea întregii Europe.”