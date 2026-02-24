Potrivit poliției din Seul, analiza telefonului mobil al suspectei a scos la iveală o serie de întrebări explicite: „Ce se întâmplă dacă iei somnifere cu alcool?”, „Câte trebuie să iei ca să fie periculos?” și „Ar putea ucide pe cineva?”, relatează BBC.

În fața anchetatorilor, ea a recunoscut că a amestecat în băuturile victimelor sedative prescrise, care conțin benzodiazepine, însă a susținut că nu a anticipat deznodământul fatal. Un investigator a contrazis însă această versiune, afirmând că tânăra era „pe deplin conștientă că asocierea alcoolului cu medicamentele poate duce la moarte”.

Anchetatorii spun că primul atac ar fi avut loc pe 28 ianuarie, într-un motel din Suyu-dong, districtul Gangbuk-gu, unde tânăra s-a cazat cu un bărbat de aproximativ 20 de ani. Ea a părăsit singură camera după două ore, iar a doua zi bărbatul a fost găsit mort.

La doar câteva zile distanță, pe 9 februarie, ar fi folosit aceeași metodă pentru a ucide un alt tânăr, după ce s-au cazat împreună într-un alt motel din același district.

Autoritățile susțin că prima tentativă de omor prin administrarea de sedative ar fi avut loc în decembrie anul trecut. Atunci, tânăra i-ar fi oferit partenerului său o băutură amestecată cu medicamente, într-o parcare din apropierea unei cafenele din Namyangju, provocându-i pierderea cunoștinței.

Potrivit poliției, după ce prima victimă a supraviețuit, tânăra ar fi crescut semnificativ dozele de medicamente folosite în băuturi.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile verifică dacă există și alte victime în afara celor trei cazuri identificate până acum.