Inter Milano a fost eliminată miercuri de Bodo/Glimt din play-off-ul Champions League, după 1-2 (2-5 la general) în returul de pe „Giuseppe Meazza”.

Norvegienii reușesc o performanță istorică, devenind prima echipă din afara celor mai puternice 5 campionate din Europa care bifează 4 victorii consecutive în Liga Campionilor.

Revelația Bodo/Glimt a învins, pe rând, trei dintre cele mai mari echipe din Europa: 3-1 cu Manchester City, 2-1 pe Atletico Madrid (chiar pe terenul acesteia), 3-1 și 2-1 cu Inter Milano.

După meci, Cristi Chivu a explicat de ce Inter nu a reușit să pună mai multe probleme la poarta lui Bodo/Glimt și să înscrie mai devreme, scrie Sport. Antrenorul lui Inter a felicitat formația norvegiană pentru organizarea excelentă arătată atât pe teren propriu, cât și pe San Siro.

Chivu: ”Am dat tot ce am avut”

"Am încercat totul de la început, dar Bodo este o echipă organizată foarte bine, cu 10 jucători care stau în spatele liniei mingii. Nu am reușit să deblocăm tabela, iar Bodo a avut mai multă energie decât noi în repriza a doua.

Am dat tot ce am avut. Este multă dezamăgire, însă am încercat. Bodo a avut mai multă energie și îi felicit, au meritat să se califice.

Am forțat puțin jocul, însă am cerut și mai multă răbdare. Am vrut să destabilizăm acel 4-4-2 al lor foarte dens și organizat. Am avut ocazii, puteam să deschidem scorul cu mai multă claritate, iar la 1-0 am fi pus mai multă presiune pe ei.

Dacă titlul în Serie A a fost obiectivul nostru dintotdeauna? Obiectivul a fost să fie competitivi. Din păcate, nu am reușit asta în Liga Campionilor. Am câștigat primele patru meciuri, apoi am pierdut câteva puncte, chiar dacă am jucat bine. În Liga Campionilor ești pedepsit la prima greșeală", a spus Cristi Chivu, la Sky.

InterMilano şi Cristi Chivu au spus adio Ligii Campionilor după un retur de coşmar cu norvegienii de la Bodo/Glimt. Învinşi în meciul tur cu 3-1, italienii au controlat total prima parte a meciului de pe San Siro, însă mingea nu a vrut să intre în poarta lui Haikin.

Nerrazzuri părăsesc Liga Campionilor după 2-5 la general cu Bodo/Glimt

A venit apoi minutul 58, când, în plină dominare interistă, norvegienii au scăpat pe contraatac, Akanji a gafat impardonabil, Blomberg a scăpat singur cu Sommer, care a apărat şutul acestuia, mingea a deviat însă la Hauge şi norvegianul a deschis scorul, înscriind practic în poarta goală. Inter a replicat prin bara lui Akanji, în minutul 69, dar Evjen a făcut 0-2 trei minute mai târziu şi calificarea era foarte departe de echipa lui Chivu.

Chiar şi cu golul lui Bastoni din minutul 77, nerrazzuri au încheiat meciul învinşi 1-2 şi părăsesc competiţia după 2-5 scor general în dubla cu Bodo/Glimt.

Rezultate înregistrate marţi seara, în manşa a doua din play-off-ul Ligii Campionilor:

Bayer Leverkusen – Olympiacos Pireu 0-0 [2-0 la general];

Inter Milano – Bodo/Glimt 1-2 (Bastoni 77 / Hauge 58, Evjen 72) [1-5 la general];

Newcastle – Qarabag 3-2 (Tonali 4, Joelinton 6, Botman 52 / Duran 50, Jafarguliyev 57) [9-3 la general].

Bodo, Newcastle şi Bayer Leverkusen s-au calificat în optimi. Tragerea la sorţi are loc vineri.