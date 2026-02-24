Potrivit polițiștilor, bărbatul de 24 de ani se afla în parcarea unui supermarket când trei tineri, doi băieți de 21 și 22 de ani și o fată de 15 ani, s-au apropiat de el și au pornit un scandal. La un moment dat, aceștia ar fi început să-l lovească cu pumnii și picioarele, apoi i-au luat telefonul mobil și o boxă portabilă și au fugit.

La scurt timp după tălhărie, victima a sunat la 112 și a cerut ajutor. Polițiștii i-au identificat rapid pe cei trei suspecți, i-au reținut, iar ulterior instanța a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile pentru tâlhărie calificată. Bunurile furate i-au fost restituite victimei.

Ancheta a luat o altă turnură luni, când fratele unuia dintre agresori ar fi contactat victima prin apel video și ar fi amenințat-o în repetate rânduri, încercând să o convingă să își schimbe declarația dată în fața autorităților.

Bărbatul în vârstă de 28 de ani a fost reținut și e cercetat pentru influențarea declarațiilor și amenințare. Urmează acum să fie prezentat în fața instanței cu propunere de arestare preventivă.