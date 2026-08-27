Maia Sandu a afirmat, joi seară, în cadrul unor declarații de presă susținute împreună cu Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, că moldovenii din Republică sunt „norocoși” să aibă doi vecini ca România și Ucraina, cu care împărtășesc valori fundamentale precum pacea, libertatea și democrația, scrie news.ro.

„Acum 35 de ani harta regiunii noastre se schimba (...) Eram trei țări sărace la marginea Europei, cu economii ruinate și cu viitorul incert, iar astăzi trei state europene stăm la aceeași masă, respectate în Europa și în lume. România, membră a NATO și a Uniunii Europene, Ucraina, țara care prin curaj și inovație apără astăzi un continent întreg de un agresor brutal, și Republica Moldova, țară ai cărei oameni și-au apărat, prin vot, apartenența la familia europeană și care negociază acum aderarea la UE. În acești 35 de ani am învățat ce înseamnă cu adevărat independența. Independența înseamnă că ai lumină și căldură în casă indiferent ce se decide la Moscova, să îți vinzi produsele acolo unde ești respectat și tu, și munca ta. Să îți alegi singur drumul și să decizi prin vot cine îți conduce țara”, a declarat Maia Sandu.

Ea a amintit sprijinul constant al României în ceea ce privește asigurarea necesarului de energie, în ceea ce privește aderarea la UE.

Despre Ucraina, Maia Sandu a spus că „Moldova doarme mai liniștită datorită rezistenței ucrainenilor”.